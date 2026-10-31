FINDIK PİYASASINDA 6 BÜYÜK TEŞEBBÜSE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açıklamasına göre, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte piyasadaki fiyat oluşumunun serbest ve adil bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek amacıyla eylül ayında sektör genelinde ön araştırma başlatıldı.

Araştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, fındık alım satım pazarında faaliyet gösteren 6 büyük teşebbüs hakkında ciddi rekabet ihlali şüphesiyle soruşturma açıldı.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'in sarp yamaçlarında, yağmurda çamurda binbir güçlükle bahçesine bakan 400 bin civarında ailemiz geçimini doğrudan bu üründen sağlıyor. Fındık; o ailelerimizin evindeki ekmek, çocuklarının okul harçlığı ve bir yıllık umudu demektir. Dolayısıyla fındık, ekonomik boyutunun ötesinde sosyal ve insani boyutuyla da bizim kırmızı çizgimizdir. Çiftçimizin binbir emekle topladığı ürünün masa başı oyunlarıyla ucuza kapatılmasına izin vermemek, pazardaki adil ve etkin rekabeti korumak için hep sahada olduk. Kimsenin yerel düzeyde de olsa bir araya gelip üreticinin fiyatını belirlemesine müsaade etmeyiz."