Fındık piyasasında 6 büyük firmaya soruşturma! Rekabet Kurumu'ndan üreticiyi koruyan hamle
Rekabet Kurumu, fındık piyasasında fiyatların serbest ve adil rekabet koşullarında oluşup oluşmadığını incelemeye aldı. Eylül ayında başlatılan ön araştırmanın ardından sektörde öne çıkan 6 büyük teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. Kurum Başkanı Birol Küle, üreticinin ürününün değerinin altında alınmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Çiftçimizin ürününü ucuza kapattırmak yok!" dedi.
Rekabet Kurumu, fındık piyasasında fiyatların serbest ve adil rekabet koşullarında oluşup oluşmadığını mercek altına aldı. Kurum Başkanı Birol Küle, sektör genelinde yürütülen ön araştırmanın ardından fındık alım satım pazarında faaliyet gösteren 6 büyük teşebbüs hakkında ciddi rekabet ihlali şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Küle, üreticinin emeğinin korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Çiftçimizin ürününü ucuza kapattırmak yok!" mesajı verdi.
FINDIK PİYASASINDA 6 BÜYÜK TEŞEBBÜSE SORUŞTURMA
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açıklamasına göre, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte piyasadaki fiyat oluşumunun serbest ve adil bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek amacıyla eylül ayında sektör genelinde ön araştırma başlatıldı.
Araştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, fındık alım satım pazarında faaliyet gösteren 6 büyük teşebbüs hakkında ciddi rekabet ihlali şüphesiyle soruşturma açıldı.
"MÜSAADE ETMEYİZ"
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Karadeniz'in sarp yamaçlarında, yağmurda çamurda binbir güçlükle bahçesine bakan 400 bin civarında ailemiz geçimini doğrudan bu üründen sağlıyor. Fındık; o ailelerimizin evindeki ekmek, çocuklarının okul harçlığı ve bir yıllık umudu demektir. Dolayısıyla fındık, ekonomik boyutunun ötesinde sosyal ve insani boyutuyla da bizim kırmızı çizgimizdir. Çiftçimizin binbir emekle topladığı ürünün masa başı oyunlarıyla ucuza kapatılmasına izin vermemek, pazardaki adil ve etkin rekabeti korumak için hep sahada olduk. Kimsenin yerel düzeyde de olsa bir araya gelip üreticinin fiyatını belirlemesine müsaade etmeyiz."