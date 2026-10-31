Maltepe'de Sivas Kültür Günleri'nde CHP ve Yeni Parti birbirine girdi! CHP heyeti alanı terk etti
Maltepe'de düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde CHP ve Yeni Parti arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre SİVKON Başkanı Metin Yarım'ın CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmayıp Özgür Çelik'e övgülerde bulunması üzerine tartışma çıktı. Gerginliğin ardından CHP heyeti etkinlik alanından ayrıldı.
Yeni Parti ve CHP arasındaki çekişme tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar arasındaki bir yeni kriz Maltepe'de yaşandı. Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde iddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım, kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmadı.
GERGİNLİK TIRMANDI
Aynı zamanda Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunan Yarım, bölgede hedef haline geldi. Yaşananlar alandaki katılımcıların tepkisine yol açarken taraflar arasında başlayan gerginlik aniden sözlü kavgaya dönüştü.
CHP ALANI TERK ETTİ
Yaşananların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişinin etkinlik alanından ayrıldığı öğrenildi.