Yeni Parti ve CHP arasındaki çekişme tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar arasındaki bir yeni kriz Maltepe'de yaşandı. Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde iddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım, kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmadı.