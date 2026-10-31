Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 Alanı'nın tamamını COPArt Projesi kapsamında aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanacak. COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible teması altında; resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşımında, " Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün " mesajını verdi.

COP31 ALANI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA SAHNESİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın COP31 Alanı'ndaki hazırlıkları sürüyor. İklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki COP31 Alanı aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılacak.

İklim için farkındalık ve harekete geçme çağrısı için COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible teması altında binlerce eser görücüye çıkacak.