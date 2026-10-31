Antalya’da iklim için sanat zamanı! COP31 alanı Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesi oluyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Antalya’da düzenlenecek COP31, "COPArt: Hâlâ Mümkün" projesiyle 1 milyon 100 bin metrekarelik dev alanı dünyanın en büyük açık hava sanat sahnesine dönüştürüyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında 1.000’in üzerinde eser, 50’yi aşkın açık hava enstalasyonu ve Türkiye ile dünyadan usta sanatçıların katılımıyla iklim eylemi için sanatın birleştirici gücünü dünyaya taşıyacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 Alanı'nın tamamını COPArt Projesi kapsamında aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanacak. COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible teması altında; resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşımında, "Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün" mesajını verdi.
COP31 ALANI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA SAHNESİ OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın COP31 Alanı'ndaki hazırlıkları sürüyor. İklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki COP31 Alanı aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılacak.
İklim için farkındalık ve harekete geçme çağrısı için COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible teması altında binlerce eser görücüye çıkacak.
COPArt, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya'da sanatla buluştururken iklim eyleminin önemine dikkat çekecek. Direktör ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in yapacağı sanat etkinlikleri Taraflar Konferansları ile eş zamanlı 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.
Yeşil Bölge'deki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Mavi Bölge'deki etkinlikler ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcilerine açık olacak.
50'DEN FAZLA AÇIK HAVA ENSTALASYONU
COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşım yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün" mesajını verdi.
FAHRELNİSSA ZEİD'DEN DEVRİM ERBİL'E "ALTI USTA ALTI İZ"
6 bin 600 metrekare kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi gerçekleştirilecek. Yerli sanatçıların etkinlikleri kapsamında "Altı Usta Altı İz" başlıklı sergide Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alacak.
Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalarından modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki ilk kez kamuoyuyla buluşacak eserleri de içerecek.
MUKAVVA ORMANLARI, ERİYEN BUZULLAR…
Bakanlık, COPArt ile gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturmayı amaçlıyor. Uluslararası seçki kapsamında Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicuña, Koen Vanmechelen, Joël Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durán, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ve Clarissa Tossin'in çalışmalarıyla insanın doğayla ilişkisini farklı açılardan ele alınacak.
Eva Jospin'in mukavva ormanları, Todd Gray'in çevresel adalete açılan anlatıları, Erica Daborn'un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada'nın iklim farkındalığı ve Zaria Forman'ın eriyen buzulları iklim farkındalığını görsel eserlere dönüştürecek.
NILS-UDO'nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları, doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkat çekecek.
ÖZEL: "SANAT, UZAKTA SANDIĞIMIZ BİR KAYBI YAKINIMIZA GETİREBİLİYOR"
"Görmek, hissetmek, korumak ve değiştirmek hala mümkün" mesajını içeren etkinliklerle ilgili bilgi veren COPArt Direktörü ve Küratörü Nagihan Özel,
"'Hâlâ Mümkün', gelecekte payımız olduğunu hatırlatan bir çağrı. Bir ormanın yaşaması, bir türün varlığını sürdürmesi, bir ustalığın öğrenilmesi ve bir eserin yeni kuşaklarla buluşması, bugün gösterdiğimiz özenle ilişkili. COPArt'ta Türkiye sanatının ustalarıyla dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları bu sorumluluk etrafında buluşturuyoruz. Her eserin kendi tarihini ve dilini koruyarak ortak yaşam üzerine yeni sorular açmasını önemsiyoruz. Sanat, uzakta sandığımız bir kaybı yakınımıza getirebiliyor, uzun zamandır görmediğimiz bir bağı fark ettirebiliyor. Ziyaretçinin bu karşılaşmadan kendi hayatında neyi koruyabileceğini, neyi değiştirebileceğini düşünerek ayrılmasını istiyorum. Gelecek, bugün mümkün kıldıklarımızla şekilleniyor"
dedi.
COP31 BAŞKANI KURUM'DAN COPART PAYLAŞIMI: "DÜNYAMIZ İÇİN HÂLÂ MÜMKÜN"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşımında,
"Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün"
mesajını verdi.