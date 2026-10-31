Başkan Erdoğan, İstanbul'da "12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılıyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu sene 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum, aziz İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Dün, biliyorsunuz, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı Türk devletlerinden seçkin konuklarımızın teşrifleriyle bu sene çok daha coşkulu bir şekilde kutladık. Şimdi de bir başka tören vesilesiyle Türk dünyasından kardeşlerimizle bir aradayız. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu yine başarıyla tertipleyerek bizleri buluşturan Sağlık Bakanlığımızı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, teknisyenlerimiz; yani sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

"VİZYONUMUZ SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle "beyaz giysilerinden uykular dökülen" tabiplerimiz, çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek, gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan, emekleriyle, gayretleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan, sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. Kurultay'ı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.

Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını ve firmaları tebrik ediyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın Aziz Sancar da aramızda.

Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmayı tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz. Dünyaca ünlü hekimler yetiştirdik.

Cumhuriyet'le birlikte tıptaki birikim geliştirildi, takviye edildi. Tıpta bilgi, maharet, yetenek ve kabiliyet şüphesiz önemlidir.

Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar bizde zaten bir hekimin taşıması gereken kurallar olarak ele alınmıştır. Bilim insanlarımız çığır açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride büyük başarılar elde edeceğini biliyorum.

"TIBBİ CİHAZLARI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Yapay zekâ ve dijital gelişimlerin devreye girmesiyle sürecin her aşamasında önemli yol katediliyor. Sürekli daha iyinin peşinde oluyoruz. 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.

Yatırımlarımızla, desteklerimizle, teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkânlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz.

Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk. Hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

Bunları başlangıç olarak görüyoruz. Daha verimli başarılara imza atacağız. Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.

Detaylar gelecek...