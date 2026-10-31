Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık alanında büyük bir gelişim kaydettiğini belirten Bakan Memişoğlu, "1.500'ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz. " dedi.

YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI 45 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle sağlık sanayisini ülkenin lokomotif sektörlerinden biri hâline getirmeyi amaçladıklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Yerli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, "İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Aziz Sancar'ın geliştirdiği beyin tümörü ilacına ilişkin Türkiye'deki klinik araştırma hedefini açıkladı.

KALP-AKCİĞER MAKİNESİ ÜRETEN 3 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde kendi imkânlarıyla geliştirdiği ürünlere dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini bu vatanın evlatlarının bilgi ve emeğiyle, kendi öz kaynaklarımızla geliştiren bir Türkiye var." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, kendi ambulans helikopteri GÖKBEY'i üreten, teknolojisini geliştiren, geleceğini inşa eden bir Türkiye olduğunu ifade ederek "Hedefimiz açık: Kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak." dedi.

"GELİN BAŞIMIZA İCAT ÇIKARTIN"

Sağlık teknolojilerinde yeni fikirleri desteklemek istediklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Hani eskiler 'Başımıza icat çıkartma.' derlerdi ya. Biz diyoruz ki: 'Gelin başımıza icat çıkartın.' Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikâyelerini birlikte yazalım." çağrısında bulundu.

Sağlık alanında yeni bir fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresine davet eden Bakan Memişoğlu, "Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz. İyiliği büyütmek, insanlığa daha fazla fayda sağlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Çünkü ürettiğimiz her teknoloji, geliştirdiğimiz her ilaç ve bulduğumuz her yeni çözüm insanlığa uzanan bir şifa eli olacaktır." şeklinde konuştu.

"BİZ HASTALIK DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞIYIZ"

Sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasının önemine değinen Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yalnızca tedavi amacıyla değil, sağlıklarını korumak için de yararlanmalarını istediklerini belirtti.

"Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız." diyen Bakan Memişoğlu, toplum sağlığını korumak amacıyla obeziteyle, hareketsizlikle ve özellikle tütün kullanımıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltarak çocukları ve gençleri bu zararlı alışkanlıktan uzak tutmak için çalışmaların sürdüğünü aktararak "Unutmayalım sağlık insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğudur." dedi.