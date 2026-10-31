Diyarbakır’da fuhuş ağına darbe! MASAK 977 milyon TL’lik para trafiğini ortaya çıkardı
Diyarbakır merkezli 10 ilde, internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen Silüet Operasyonu’nda 28 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde şüphelilerle bağlantılı 977 milyon TL’lik finansal işlem hacmi tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden fuhuş faaliyetlerinin organize edildiğine ilişkin tespitlerin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin çalışma yöntemleri, para trafiği ve bağlantıları incelendi.
AJANS ADI ALTINDA SİTELER KURMUŞLAR
Takip sırasında şüphelilerin, ajans adı altında internet siteleri oluşturduğu belirlendi. Bu sitelerde sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin edildiği tespit edildi.
Kadınların önceden belirlenen adreslere götürülmesinde ise kiralık araçlar ve taksilerin kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
PARA TRAFİĞİNDE KRİPTO VE KUYUMCU BAĞLANTISI
Soruşturmada, şüphelilerin suç gelirlerini gizlemek için üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandıkları belirlendi. Para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, kuyumcular aracılığıyla da altın alımı görünümü altında para transferi yapıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemelerinde, şüphelilerle bağlantılı finansal işlem hacminin 977 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi.
YEDİ OTOMOBİL VE BİR ARSAYA EL KONULDU
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında toplam 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsa yer aldı.
ON İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Çalışmaların ardından Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı Silüet Operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.