Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden fuhuş faaliyetlerinin organize edildiğine ilişkin tespitlerin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin çalışma yöntemleri, para trafiği ve bağlantıları incelendi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde Silüet Operasyonu: 28 gözaltı, 17 tutuklama. (Foto: DHA)

AJANS ADI ALTINDA SİTELER KURMUŞLAR

Takip sırasında şüphelilerin, ajans adı altında internet siteleri oluşturduğu belirlendi. Bu sitelerde sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin edildiği tespit edildi.

Kadınların önceden belirlenen adreslere götürülmesinde ise kiralık araçlar ve taksilerin kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

MASAK, fuhuş ağıyla bağlantılı 977 milyon TL’lik finansal işlem hacmi tespit etti. (Foto: DHA)

PARA TRAFİĞİNDE KRİPTO VE KUYUMCU BAĞLANTISI

Soruşturmada, şüphelilerin suç gelirlerini gizlemek için üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandıkları belirlendi. Para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, kuyumcular aracılığıyla da altın alımı görünümü altında para transferi yapıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemelerinde, şüphelilerle bağlantılı finansal işlem hacminin 977 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi.

Ajans adı altında kurulan sitelerde sahte profiller ve eskort ilanlarıyla müşteri temin edildi. (Foto: DHA)

YEDİ OTOMOBİL VE BİR ARSAYA EL KONULDU

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında toplam 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsa yer aldı.