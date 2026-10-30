Kopenhag’a gitmek için havalanmıştı! Kuş çarpan Pegasus uçağı İstanbul’a geri döndü
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağı, kalkışın ardından kuş çarpması nedeniyle havalimanına geri döndü. Teknik kontrollerde uçakta hasar tespit edilmedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pegasus Hava Yolları'nın PC1071 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag uçağına, kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olayın ardından uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönerek iniş yaptı.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, uçağın kuş çarpması nedeniyle prosedürler gereği geri döndüğü belirtildi.
Açıklamada, "İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
SONRAKİ HABER
AK Parti yaptı CHP açtı Yeni Parti çöktü
ÖNCEKİ HABER
Elektrik faturalarında yeni dönem
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel