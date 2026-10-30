Pegasus Hava Yolları'nın PC1071 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag uçağına, kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olayın ardından uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönerek iniş yaptı.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, uçağın kuş çarpması nedeniyle prosedürler gereği geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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