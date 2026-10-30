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Gaziosmanpaşa’da yağış yolu çökertti: Sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde yol çöktü. 1128 Sokak’ta meydana gelen kısmi çökme üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri ulaştı. Ekipler tehlike oluşturan yolun etrafı emniyet şeridiyle çevrildi ve sokak bariyerler koyularak araç geçişine kapatıldı.

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Gaziosmanpaşa’da yağış yolu çökertti: Sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul genelinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak üzerindeki yolda, yoğun yağışın zemini gevşetmesi sonucu saat 23.00 sıralarında kısmi çökme oldu. Yaklaşık 1 metrekarelik oyuğun oluştuğu sokakta çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın bildirilmesiyle birlikte olay mahalline itfaiye, zabıta ve belediye teknik ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak’ta yolda yaklaşık 1 metrekarelik kısmi çökme meydana geldi. (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak’ta yolda yaklaşık 1 metrekarelik kısmi çökme meydana geldi. (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)

Adrese gelen görevliler, çöküntünün derinleşme ihtimaline karşı hasarlı bölgede detaylı fiziki incelemelerde bulundu.

Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması adına çökme alanının etrafına emniyet şeridi çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Güzergah, görevliler tarafından yerleştirilen bariyerlerle araç geçişine tamamen kapatılarak koruma altına alındı.

Saha incelemelerinin ardından belediye ekipleri çöküntü alanının çevresine emniyet şeridi çekerek sokağı bariyerlerle trafiğe kapattı.Saha incelemelerinin ardından belediye ekipleri çöküntü alanının çevresine emniyet şeridi çekerek sokağı bariyerlerle trafiğe kapattı.

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