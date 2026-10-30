Elektrik faturalarında yeni dönem! Devlet desteğinden yararlanma şartı değişti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanma şartlarını değiştirdi. Yeni düzenlemeyle yıllık elektrik tüketim sınırı 4 bin kWh'tan 3 bin kWh'a düşürüldü. Yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesini etkilemesi beklenen yeni uygulamada, 2026 yılı tüketimleri de dikkate alınacak. Peki, kimler devlet desteğinden yararlanamayacak, yeni tarife ne zaman uygulanacak?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında devlet desteği uygulamasını değiştirecek yeni kararını duyurdu. Kurul toplantısında alınan kararla, mesken aboneleri için 2027 yılında uygulanacak yıllık son kaynak tedarik limiti 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi.
Böylece 2025 yılında 5 bin kWh, 2026 yılında ise 4 bin kWh olarak uygulanan yıllık tüketim sınırı, 2027 itibarıyla 3 bin kWh'a indirilecek. Yeni düzenlemeyle belirlenen tüketim sınırına ulaşan aboneler, yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilerek devlet destekli ulusal tarife yerine maliyet esaslı tarifeye tabi tutulacak.
ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ SINIRI 3 BİN KWH'A DÜŞÜRÜLDÜ
EPDK'nin yeni kararına göre, 2027 yılında mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 3 bin kWh olacak. Bu miktar, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor.
Ancak uygulamada aylık fatura tutarı değil, yıllık toplam elektrik tüketimi esas alınacak. Dolayısıyla tek bir ayda 250 kWh tüketim sınırının aşılması, abonenin doğrudan yüksek tüketimli tarifeye geçirileceği anlamına gelmeyecek.
2026 YILINDAKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ DE HESABA KATILACAK
Yeni düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olsa da abonelerin 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiği elektrik tüketimi de değerlendirmeye alınacak.
Buna göre, 2026 yılında yıllık 3 bin kWh tüketim sınırını aşan mesken aboneleri, belirlenen geçiş takvimi doğrultusunda 2027 yılında yüksek tüketimli tüketici tarifesine geçirilecek.
Yeni tarifenin uygulanmaya başlayacağı tarih ise tüketim sınırının aşıldığı aya göre değişecek.
YENİ ELEKTRİK TARİFESİ NE ZAMAN UYGULANACAK?
EPDK'nin açıkladığı uygulama esaslarına göre, yıllık tüketim limitinin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli tüketici tarifesi uygulanacak.
Örneğin, 2026 yılının ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte yıllık 3 bin kWh sınırını ilk kez aşan bir mesken abonesi, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yeni tarifeye geçirilecek.
Tüketim sınırının Aralık 2026'da aşılması durumunda ise yüksek tüketimli tarife 1 Mart 2027'de uygulanmaya başlayacak.
2026 yılında tüketimi 3 bin kWh'ın altında kalan ancak Haziran 2027'de düzenlenen faturayla bu sınırı aşan aboneler için de yeni tarife 1 Eylül 2027'de geçerli olacak.
ELEKTRİK FATURALARI ARTACAK MI?
Yeni düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan hanelerin faturalarını etkileyecek.
Belirlenen yıllık tüketim sınırını aşan ve özel bir ikili anlaşması bulunmayan aboneler, devlet desteği kapsamındaki ulusal tarife yerine elektrik tedarik maliyetlerini esas alan son kaynak tedarik tarifesine tabi tutulacak.
Bu nedenle yüksek tüketimli tüketici grubuna geçen abonelerin elektrik faturalarında artış yaşanabilecek. Ancak artışın miktarı, tüketim düzeyine ve ilgili dönemde uygulanacak elektrik tedarik maliyetlerine göre değişecek.
EPDK, düzenlemenin mevcut ulusal tarifede herhangi bir fiyat değişikliği içermediğini de bildirdi.
KİMLER ELEKTRİKTE YENİ DÜZENLEMEDEN MUAF OLACAK?
EPDK'nin açıklamasına göre bazı abone grupları yeni tüketim sınırı düzenlemesinin dışında tutulacak. Düzenlemeden muaf olan kişi ve kuruluşlar şöyle:
Söz konusu kişi ve kuruluşlar, 2027 yılında yürürlüğe girecek yıllık 3 bin kWh tüketim sınırına ilişkin yeni düzenlemenin dışında tutulacak.
SANAYİ VE TARIMSAL FAALİYETLERDE LİMİT DEĞİŞMEDİ
EPDK, yeni düzenlemenin yalnızca mesken aboneleri için belirlenen yıllık tüketim limitini değiştirdiğini açıkladı.
Tarımsal faaliyetler abone grubunun son kaynak tedarik limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüketiciler, yeni limit indiriminden etkilenmeyecek.
Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan yıllık 15 bin kWh tüketim sınırı da aynı şekilde korunacak.
ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ UYGULAMASI NASIL DEĞİŞTİ?
EPDK, 2018 yılından bu yana elektrik abonelerinin tüketim miktarlarına göre son kaynak tedarik limitleri belirliyor.
2018-2024 döneminde mesken aboneleri için yüksek tutulan tüketim limitleri nedeniyle konut aboneleri ulusal tarifeden yararlanmaya devam etti.
Ancak 2025 yılında yıllık tüketim sınırının 5 bin kWh'a, 2026 yılında ise 4 bin kWh'a düşürülmesiyle yüksek tüketimli mesken abonelerinin destek kapsamından çıkarılmasına yönelik uygulama genişletildi.
2027 yılı için sınırın 3 bin kWh'a indirilmesiyle birlikte daha fazla mesken abonesinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor.
Yeni düzenleme kapsamında devlet desteğinden yararlanma durumunu belirleyen temel ölçüt, abonelerin yıllık toplam elektrik tüketimi olacak.