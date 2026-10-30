Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında devlet desteği uygulamasını değiştirecek yeni kararını duyurdu. Kurul toplantısında alınan kararla, mesken aboneleri için 2027 yılında uygulanacak yıllık son kaynak tedarik limiti 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi.

Böylece 2025 yılında 5 bin kWh, 2026 yılında ise 4 bin kWh olarak uygulanan yıllık tüketim sınırı, 2027 itibarıyla 3 bin kWh'a indirilecek. Yeni düzenlemeyle belirlenen tüketim sınırına ulaşan aboneler, yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilerek devlet destekli ulusal tarife yerine maliyet esaslı tarifeye tabi tutulacak.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ SINIRI 3 BİN KWH'A DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK'nin yeni kararına göre, 2027 yılında mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 3 bin kWh olacak. Bu miktar, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Ancak uygulamada aylık fatura tutarı değil, yıllık toplam elektrik tüketimi esas alınacak. Dolayısıyla tek bir ayda 250 kWh tüketim sınırının aşılması, abonenin doğrudan yüksek tüketimli tarifeye geçirileceği anlamına gelmeyecek.