Rubio, konuşmasında dünyanın enerji ve gıda tedariki, uluslararası ticaret ve seyrüsefer güvenliği alanlarında önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim tarihlerinde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Küresel güvenlik ve ekonomi alanındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ile Japonya arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaretler ele alınırken, Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakanın görüşmesinde ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.

Fidan, ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin yeni sektörlere taşınmasının önemini vurguladı. Bu kapsamda Türk ve Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki diplomatik temasları çerçevesinde Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından aktarılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir gündem paylaşılmadı.

G20 TOPLANTISINDA KÜRESEL GÜVENLİK VE EKONOMİ MASADA

ABD'nin Atlanta kentinde 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel güvenlik ve ekonomik gelişmeler ele alınıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açılış konuşmasında dikkat çektiği enerji ve gıda tedarik güvenliği, uluslararası ticaretin karşı karşıya olduğu riskler ve seyrüsefer güvenliği toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 kapsamında dışişleri bakanları, küresel sorunları değerlendirirken ülkeler arasındaki diplomatik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. İki gün sürecek toplantının 31 Ekim Cumartesi günü yapılacak oturumlarla devam etmesi bekleniyor.

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