Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki G20 toplantısında Japonya ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Japonya ile görüşmede ticaret, karşılıklı yatırımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, toplantının gündeminde küresel enerji, gıda ve ticaret güvenliği öne çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim tarihlerinde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Küresel güvenlik ve ekonomi alanındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
G20 TOPLANTISI RUBIO'NUN KONUŞMASIYLA BAŞLADI
Atlanta'da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açılış konuşmasıyla başladı.
Rubio, konuşmasında dünyanın enerji ve gıda tedariki, uluslararası ticaret ve seyrüsefer güvenliği alanlarında önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.
Açılış konuşmasının ardından toplantının basına kapalı oturumlarına geçildi.
FİDAN, JAPON MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Fidan, ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin yeni sektörlere taşınmasının önemini vurguladı. Bu kapsamda Türk ve Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğine dikkati çekti.
ASYA-PASİFİK VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER MASADA
İki bakanın görüşmesinde ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.
Türkiye ile Japonya arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaretler ele alınırken, Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki diplomatik temasları çerçevesinde Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ile de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından aktarılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir gündem paylaşılmadı.
G20 TOPLANTISINDA KÜRESEL GÜVENLİK VE EKONOMİ MASADA
ABD'nin Atlanta kentinde 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel güvenlik ve ekonomik gelişmeler ele alınıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açılış konuşmasında dikkat çektiği enerji ve gıda tedarik güvenliği, uluslararası ticaretin karşı karşıya olduğu riskler ve seyrüsefer güvenliği toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 kapsamında dışişleri bakanları, küresel sorunları değerlendirirken ülkeler arasındaki diplomatik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. İki gün sürecek toplantının 31 Ekim Cumartesi günü yapılacak oturumlarla devam etmesi bekleniyor.