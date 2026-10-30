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Klasik otoda sahte şasi oyunu: 6 ilde 500 milyon liralık change tuzağı... 61 otomobil sergilendi

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen yüksek değerli antika otomobillere, Türkiye’de tescilli ve ekonomik değeri düşük atıl araçların şasi numaralarını işleyen “change” şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 6 ilde 37 zanlı yakalandı. Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendislerin usulsüz raporlarıyla noterliklerden tescil belgesi alan şebekenin yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 61 klasik otomobiline el konuldu. Usulsüz muayene raporlarıyla resmi işlem yaptıran şüphelilerin, iyi niyetli vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

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Klasik otoda sahte şasi oyunu: 6 ilde 500 milyon liralık change tuzağı... 61 otomobil sergilendi

Yurt dışından kaçak getirilen servet değerindeki antika otomobillerin şasi numaralarını atıl araçlarla değiştirip piyasaya süren dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun detayları netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarla yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 61 klasik otomobili ele geçirdi, organizasyon içerisinde yer alan 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Değeri yüksek klasik otomobillerin şasi numaralarını atıl araçların bilgileriyle değiştirerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar AA ve DHA'dan alınmıştır)Değeri yüksek klasik otomobillerin şasi numaralarını atıl araçların bilgileriyle değiştirerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar AA ve DHA'dan alınmıştır)

USULSÜZ RAPORLARLA RESMİ TESCİL OYUNU

İstanbul ve İzmir odaklı yürütülen teknik takip ile incelemelerde, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçları hedef aldıkları saptandı.

Zanlıların, bu değerli araçların şasi numaralarını Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı olan hurda araçların bilgileriyle değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 61 klasik otomobilin ele geçirildiği operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 61 klasik otomobilin ele geçirildiği operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Araçların tescil belgelerindeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki bazı mühendisler tarafından usulsüz raporlar düzenlendiği, hazırlanan evrakın aynı noterliklere ibraz edilerek araçlara kanuni tescil belgesi çıkarıldığı tespit edildi.

Şebekenin bu yöntemle yasa dışı işlemlere resmi görünüm kazandırdığı ve araçları iyi niyetli üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

Şüphelilerin sahte mühendislik raporlarıyla noterlerden tescil belgesi çıkardığı belirlendi.Şüphelilerin sahte mühendislik raporlarıyla noterlerden tescil belgesi çıkardığı belirlendi.

6 İLDE OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen ekipler; İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılıktan yakalanan 37 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılıktan yakalanan 37 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonda 37 şüpheli yakalanırken, bir zanlının ikametgahında yapılan aramada 97 fişek ele geçirildi.

Yasa dışı yöntemlerle tescillenen 61 klasik otomobile el konuldu.

Şebekenin usulsüz mühendis raporları düzenleterek noterler üzerinden tescil aldığı tespit edildi. Şebekenin usulsüz mühendis raporları düzenleterek noterler üzerinden tescil aldığı tespit edildi.

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