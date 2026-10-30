Klasik otoda sahte şasi oyunu: 6 ilde 500 milyon liralık change tuzağı... 61 otomobil sergilendi
Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen yüksek değerli antika otomobillere, Türkiye’de tescilli ve ekonomik değeri düşük atıl araçların şasi numaralarını işleyen “change” şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 6 ilde 37 zanlı yakalandı. Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendislerin usulsüz raporlarıyla noterliklerden tescil belgesi alan şebekenin yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 61 klasik otomobiline el konuldu. Usulsüz muayene raporlarıyla resmi işlem yaptıran şüphelilerin, iyi niyetli vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Yurt dışından kaçak getirilen servet değerindeki antika otomobillerin şasi numaralarını atıl araçlarla değiştirip piyasaya süren dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun detayları netleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarla yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 61 klasik otomobili ele geçirdi, organizasyon içerisinde yer alan 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
USULSÜZ RAPORLARLA RESMİ TESCİL OYUNU
İstanbul ve İzmir odaklı yürütülen teknik takip ile incelemelerde, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçları hedef aldıkları saptandı.
Zanlıların, bu değerli araçların şasi numaralarını Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı olan hurda araçların bilgileriyle değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlendi.
Araçların tescil belgelerindeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki bazı mühendisler tarafından usulsüz raporlar düzenlendiği, hazırlanan evrakın aynı noterliklere ibraz edilerek araçlara kanuni tescil belgesi çıkarıldığı tespit edildi.
Şebekenin bu yöntemle yasa dışı işlemlere resmi görünüm kazandırdığı ve araçları iyi niyetli üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.
6 İLDE OPERASYON
Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen ekipler; İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 37 şüpheli yakalanırken, bir zanlının ikametgahında yapılan aramada 97 fişek ele geçirildi.
Yasa dışı yöntemlerle tescillenen 61 klasik otomobile el konuldu.