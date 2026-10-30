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İstanbul ve İzmir odaklı yürütülen teknik takip ile incelemelerde, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçları hedef aldıkları saptandı.

Zanlıların, bu değerli araçların şasi numaralarını Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı olan hurda araçların bilgileriyle değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 61 klasik otomobilin ele geçirildiği operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.