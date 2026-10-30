Çukurova Belediye Meclisi, ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Emrah Kozay'ın yerine başkan vekili belirlemek üzere toplandı. Teyfik Ongun'un başkanlık ettiği toplantıda seçim dört turda tamamlandı.

Çukurova’da başkan vekilliğine Sıtkı Keskin seçildi. (Foto: İHA) SON TURDA 19 OY ALDI Başkan vekilliği için CHP Grubu Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti Grubu ise Feramuz Oran'ı aday gösterdi. Cumhur İttifakı aday çıkarmadı. İlk turda Oran 18, Keskin 8 oy aldı; 9 oy boş, 1 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Oran'a 15, Keskin'e 11 oy çıkarken, 9 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü turda Oran 16, Keskin 11 oy aldı, 9 oy boş çıktı. Dördüncü ve son turda ise Keskin 19 oya ulaşarak başkan vekili seçildi. Oran bu turda 17 oy aldı. BİRLİKTE YÖNETİM MESAJI Seçim öncesinde belediye binası önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, belediye yönetiminin yerel seçimi kazanan partide kalması gerektiğini belirtti. Sonucun ardından meclis üyelerine teşekkür eden Sarı, belediyede ortak bir yönetim anlayışı izleneceğini ve CHP Genel Merkezinin süreci yakından takip edeceğini söyledi. Başkan vekili seçilen Keskin de tüm partilerin meclis üyeleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Beraber Çukurova" anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Keskin, ilçenin mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek görevini sürdüreceğini kaydetti.