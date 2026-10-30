Çukurova’da başkan vekili seçimi! CHP'li Sıtkı Keskin dördüncü turda 19 oyla seçildi
İhale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük iddialarıyla tutuklanan Emrah Kozay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Çukurova Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Dört tur süren seçimi, 19 oy alan CHP’li Sıtkı Keskin kazandı.
Çukurova Belediye Meclisi, ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Emrah Kozay'ın yerine başkan vekili belirlemek üzere toplandı. Teyfik Ongun'un başkanlık ettiği toplantıda seçim dört turda tamamlandı.
SON TURDA 19 OY ALDI
Başkan vekilliği için CHP Grubu Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti Grubu ise Feramuz Oran'ı aday gösterdi. Cumhur İttifakı aday çıkarmadı.
İlk turda Oran 18, Keskin 8 oy aldı; 9 oy boş, 1 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Oran'a 15, Keskin'e 11 oy çıkarken, 9 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.
Üçüncü turda Oran 16, Keskin 11 oy aldı, 9 oy boş çıktı. Dördüncü ve son turda ise Keskin 19 oya ulaşarak başkan vekili seçildi. Oran bu turda 17 oy aldı.
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Seçim öncesinde belediye binası önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, belediye yönetiminin yerel seçimi kazanan partide kalması gerektiğini belirtti.
Sonucun ardından meclis üyelerine teşekkür eden Sarı, belediyede ortak bir yönetim anlayışı izleneceğini ve CHP Genel Merkezinin süreci yakından takip edeceğini söyledi.
Başkan vekili seçilen Keskin de tüm partilerin meclis üyeleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Beraber Çukurova" anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Keskin, ilçenin mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek görevini sürdüreceğini kaydetti.
SORUŞTURMADA 34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çukurova Belediyesindeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.
Jandarma ekiplerinin 51 şüpheliye yönelik operasyonunda, Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve Çetin'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına karar vermiş, 15 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Kozay, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.