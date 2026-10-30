Ege Denizi'nde 30 Ekim 2026 Cuma günü 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntı, Türkiye saatiyle 13.44'te kaydedildi.

AFAD'ın deprem paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



AFAD DEPREMİN DERİNLİĞİNİ AÇIKLADI



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,7 (Mw), derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssüne ilişkin koordinatlar 39.66717 kuzey enlemi ve 23.86617 doğu boylamı olarak açıklandı.





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