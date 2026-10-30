Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika verilerini açıkladı
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 13.44'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları da paylaşıldı.
Giriş Tarihi:
Ege Denizi'nde 30 Ekim 2026 Cuma günü 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntı, Türkiye saatiyle 13.44'te kaydedildi.
AFAD DEPREMİN DERİNLİĞİNİ AÇIKLADI
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,7 (Mw), derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssüne ilişkin koordinatlar 39.66717 kuzey enlemi ve 23.86617 doğu boylamı olarak açıklandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel