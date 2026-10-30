Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ekim tarihli cuma hutbesinde, milleti ayakta tutan ve geleceğe güvenle taşıyan en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğu vurgulandı. Ortak inanç, müşterek değerler ve birlikte yaşama iradesinin öneminin anlatıldığı hutbede, camide yan yana duran Müslümanların günlük hayatta da birbirlerine destek olması gerektiği belirtildi.

Cuma hutbesinde 29 Ekim mesajı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ALLAH İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hutbenin başlangıcında, Hz. Muhammed'in ashâbına söylediği, "Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." sözlerine yer verildi.

KARDEŞLİK CAMİYLE SINIRLI KALMAMALI

Hutbede, camiden ayrılarak günlük işlerine dönecek Müslümanlara, asıl meselenin ibadet sırasında yan yana durulduğu gibi hayatın içinde de birbirine destek olabilmek olduğu hatırlatıldı.

İşte 30 Ekim cuma hutbesi:



Muhterem Müslümanlar!



Bir gün, Resûl-i Ekrem (s.a.s), ashâbına şöyle buyurdu: "Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Ashâb-ı kiram, 'Ya Resûlallah! Bunlar kimlerdir?' diye sorunca Rahmet Elçisi (s.a.s), "Bunlar, aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayıp sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir"[1] cevabını verdi.

Aziz Kardeşlerim!



Bizleri ayakta tutan, hayatın zorluklarına karşı koruyan ve yarınlara güvenle taşıyan en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak bir inanca, müşterek değerlere ve birlikte yaşama iradesine sahip oluşumuzdur. En büyük gücümüz, kalplerimizi aynı duygular etrafında birleştirmek, birbirimizin sevinç ve kederlerini paylaşmaktır.