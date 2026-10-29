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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Eski Devlet Bakanı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Bölge Valisi olarak görev yapan Ünal Erkan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkan için cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Türk siyasetinde ve emniyet teşkilatında önemli görevlerde bulunan Ünal Erkan 86 yaşında hayatını kaybetti.

DEVLETİN FARKLI KADEMELERİNDE GÖREV YAPTI

Ünal Erkan, meslek hayatı boyunca Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Edirne Valiliği ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valiliği görevlerini üstlendi.

DEVLET BAKANLIĞI DA YAPTI

Siyasete de adım atan Erkan, 20. Dönem Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Erkan, Devlet Bakanlığı görevinde de bulundu.

Ünal Erkan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünal Erkan'ın cenaze programı belli oldu. Erkan için cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumun naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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