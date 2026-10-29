Türk siyasetinde ve emniyet teşkilatında önemli görevlerde bulunan Ünal Erkan 86 yaşında hayatını kaybetti.



DEVLETİN FARKLI KADEMELERİNDE GÖREV YAPTI



Ünal Erkan, meslek hayatı boyunca Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Edirne Valiliği ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valiliği görevlerini üstlendi.



DEVLET BAKANLIĞI DA YAPTI



Siyasete de adım atan Erkan, 20. Dönem Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Erkan, Devlet Bakanlığı görevinde de bulundu.

Ünal Erkan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

30 EKİM GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ünal Erkan'ın cenaze programı belli oldu. Erkan için cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumun naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ünal Erkan