Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 19-25 Ekim dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.