Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Rize'de TCG İstanbul gururu! Vatandaşlar milli fırkateyni görmek için sıraya girdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı kapsamında Rize Limanı'nda ziyarete açılan Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gemiyi yakından görmek ve içerisini gezmek isteyen çok sayıda kişi limanda uzun kuyruklar oluştururken, ziyaretçiler yerli ve milli savunma sanayisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşku ile kutlandı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda geliştirilen ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (F-515), Cumhuriyetin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Rize Limanı'nda vatandaşlarla buluştu.
Çok sayıda kişi, yerli ve milli ilk fırkateyni yakından görüp içerisini gezmek için limanda uzun kuyruklar oluşturdu. Gruplar halinde gemiye alınanlar, fırkateyni gezip hatıra fotoğrafı çektirirken, askeri personelden geminin görev alanları ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.
"GURUR DUYDUK"
Gemiyi ziyaret edenlerden Burhan Çom, "Bizim yerli yapımız, gurur duyduk. Yapanlardan ve devletimizden Allah razı olsun. Yerli olması ve kendi imkanlarımızla bunu kullanabilmemiz çok güzel. Kendi silahımızı kendimiz kullanabilmemiz en güzeli, çok mutlu olduk" dedi.
"ÇOK BÜYÜK, DEVASA"
Yoğunluk nedeniyle gemiyi dışarıdan inceleyen Bilal Diştaş, "Gemiyi gezmeye geldik ama sıra çok uzundu. Biz de dışarıdan gezmek istedik. İlk defa gördük, çok büyük ve devasa bir şey. Yerli olduğu için de gurur verici bir durum" diye konuştu.
Sezai Hafızoğlu da "Gemiyi harika bulduk. Öncelikle bu organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Rize'mizde böyle bir fırkateyni görmek bizim açımızdan çok keyifli ve çok faydalı oldu. Böyle anlamlı bir günde görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Mustafa Karal, fırkateyni yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Karal, "Ülkemizin yaptığı milli gemimizle gurur duyuyorum. Memleketimize gelmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu