Yoğunluk nedeniyle gemiyi dışarıdan inceleyen Bilal Diştaş, "Gemiyi gezmeye geldik ama sıra çok uzundu. Biz de dışarıdan gezmek istedik. İlk defa gördük, çok büyük ve devasa bir şey. Yerli olduğu için de gurur verici bir durum" diye konuştu.

Sezai Hafızoğlu da "Gemiyi harika bulduk. Öncelikle bu organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Rize'mizde böyle bir fırkateyni görmek bizim açımızdan çok keyifli ve çok faydalı oldu. Böyle anlamlı bir günde görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler TCG İstanbul'u yakından inceledi.

Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Mustafa Karal, fırkateyni yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Karal, "Ülkemizin yaptığı milli gemimizle gurur duyuyorum. Memleketimize gelmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu