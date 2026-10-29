TESTLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Milli hızlı trenin test sürecinde belirlenen teknik eksikliklerin giderildiğini aktaran Uraloğlu, elde edilen verilerin yeni üretimlerde de değerlendirildiğini ifade etti.

Trenin 225 kilometrelik işletme hızının yüzde 10 üzerine çıkılarak yaklaşık 250 kilometre hızla test edildiğini belirten Uraloğlu, demir yolu ulaşımının konforlu ve çevre dostu yapısına dikkat çekti.

Uraloğlu, test sürüşüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Demir yolu araçları, modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran, gidecekleri yere kadar bilgisayarla, telefonla işlerini yaptıkları ortam oluşturan konforlu bir seyahat türü. Bir taraftan da çok çok çevreci. Bizim karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demir yolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli ama ağır taşıtlar karbon emisyonlarının çoğunu üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demir yollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış şekilde ben de sürüşü deneyimledim, heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun."