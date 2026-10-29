Milli hızlı trende yeni aşama! Seri üretim ve yolcu seferleri için takvim belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hızlı treni, Ankara-Kırıkkale hattındaki test sürüşünde saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüzde 65 yerlilik oranına sahip trenin testlerinin yıl sonundan önce tamamlanacağını belirterek, yolcu taşımacılığına başlanması için 2027'nin ilk çeyreğini işaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin Ankara-Kırıkkale güzergahındaki test sürüşüne katıldı. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip tren, gerçekleştirilen denemelerde yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştı.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısının yanı sıra raylı sistem araçlarının üretiminde de uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini söyledi.
MİLLİ HIZLI TREN 250 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
Türkiye'nin demir yolu araçları üretiminde önemli aşamalar kaydettiğini belirten Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Sakarya, Eskişehir ve Sivas'taki tesislerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti.
Uraloğlu, milli hızlı trenin geliştirilme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Biz sadece demir yolu altyapısını yapalım istemiyoruz, demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz. Türkiye'de TÜRASAŞ'ın altında üç fabrikamız var, Sakarya'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta. Burada banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk ve saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."
YERLİLİK ORANI YÜZDE 65'E ULAŞTI
Milli hızlı trenin üretiminde yüzde 65 yerlilik oranına ulaşıldığını açıklayan Uraloğlu, mühendislerin geliştirme sürecinde yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
İki yeni tren setinin daha üretim bandına alındığını bildiren Uraloğlu, Sakarya'daki hızlı tren fabrikasının yıl sonunda hizmete açılmasıyla seri üretim kapasitesinin artırılacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül seri üretime geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile iş birliği içindeyiz." dedi.
TESTLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER GİDERİLDİ
Milli hızlı trenin test sürecinde belirlenen teknik eksikliklerin giderildiğini aktaran Uraloğlu, elde edilen verilerin yeni üretimlerde de değerlendirildiğini ifade etti.
Trenin 225 kilometrelik işletme hızının yüzde 10 üzerine çıkılarak yaklaşık 250 kilometre hızla test edildiğini belirten Uraloğlu, demir yolu ulaşımının konforlu ve çevre dostu yapısına dikkat çekti.
Uraloğlu, test sürüşüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Demir yolu araçları, modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran, gidecekleri yere kadar bilgisayarla, telefonla işlerini yaptıkları ortam oluşturan konforlu bir seyahat türü. Bir taraftan da çok çok çevreci. Bizim karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demir yolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli ama ağır taşıtlar karbon emisyonlarının çoğunu üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demir yollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış şekilde ben de sürüşü deneyimledim, heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun."
YOLCU SEFERLERİ İÇİN 2027'NİN İLK ÇEYREĞİ HEDEFLENİYOR
Milli hızlı trenin ticari seferlere başlaması için yürütülen testlerin ardından uluslararası sertifikasyon sürecinin tamamlanması gerekiyor.
Testlerin 2026 yılı sona ermeden bitirilmesinin planlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, sertifikasyon işlemlerinin birkaç ay süreceğini belirtti.
Uraloğlu, trenin yolcu taşımacılığına başlayacağı tarih ve kullanılacağı güzergaha ilişkin şunları söyledi:
"Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek."
İLK HEDEF ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTI
Milli hızlı trenin ağırlıklı olarak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanılması planlanıyor. Mevcut yüksek hızlı tren hatlarında ise ihtiyaç duyulması halinde yeni tren setlerinin hizmet vermesi öngörülüyor.
Bakan Uraloğlu, açıklamalarının ardından tren setine test sürüşleri için kurulan Raylı Sistemler Veri İzleme Test ve Doğrulama Altyapısı hakkında yetkililerden bilgi aldı.