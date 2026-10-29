Nevzat Aydın’a 100 milyonluk seremoni iddiası sonrası çete şantajı... Yunanistan numarasından aradılar
İşadamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki iddiaların ardından kendisini 'Çirkinler' suç örgütü üyesi K.A. olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını söyleyerek emniyete başvurdu. Yunanistan kodlu numara üzerinden gelen aramada kendisinden 1 milyon euro para istendiğini öne süren Aydın, parayı vermemesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini bildirdi. Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi olan Aydın, olayın asılsız haberlerin hemen ardından yaşandığını ifade etti.
İşadamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki iddiaların ardından tehdit edildiğini öne sürerek emniyete başvurdu.
"ÇİRKİNLER"DEN TEHDİT
Nevzat Aydın, 28 Ekim'de saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını bildirdi.
Kendisini Çirkinler isimli suç örgütü üyesi K.A. olarak tanıtan şahsın, kendisinden 1 milyon avro talep ettiğini belirten Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti.
"HABERLERİN ARDINDAN BAŞLADI"
Tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını kaydeden Nevzat Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu dile getirdi.
Olayın ardından Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi olan Aydın'ın beyanları üzerine emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.