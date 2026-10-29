İşadamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki iddiaların ardından tehdit edildiğini öne sürerek emniyete başvurdu.

"ÇİRKİNLER"DEN TEHDİT

Nevzat Aydın, 28 Ekim'de saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını bildirdi.

Kendisini Çirkinler isimli suç örgütü üyesi K.A. olarak tanıtan şahsın, kendisinden 1 milyon avro talep ettiğini belirten Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye katılması için 100 milyon lira ödediği iddialarının ardından ’Çirkinler’ adlı suç örgütü üyesi tarafından Nevzat Aydın’a 1 milyon avro şantaj yapıldı.