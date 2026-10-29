Törende konuşan Bilal Erdoğan, bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktıklarını aktararak, "1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranlar Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım atmışlar. Bugün 75'inci yılını kutluyoruz. YETEV de aslında o zincirin son halkalarından bir tanesi." dedi.

ʺKöklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikâye Yarışması Ödül Töreni gerçekleşti (Foto: DHA)

YETEV'in faaliyetleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "Her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz. 500'ün üzerinde öğretmenimizle çocuklarımıza yönelik kültürel içeriğin de zenginleşmesini hedefliyoruz. Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı iki kere tertip ettik. Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması tertip ettik. Burada da çocuklara hitap edecek yeniden yazım esasıyla bir hikâye yarışması tertip etmiş olduk. 21'inci yüzyılın çocuklarına aynı ruhu, ecdadımızın yaşadığı duyguları bugünün şartlarına uygun bir şekilde aktarmak zorundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak zorundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.