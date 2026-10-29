Oyuncağını almaya çalışırken su dolu çukura düştü. (Foto: DHA)

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı.