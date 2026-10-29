UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda

Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaat alanındaki su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken dengesini kaybedip suya düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen Yunus Emre Mutlu (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Su dolu çukura düşen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu. (Foto: DHA)Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu. (Foto: DHA)

OYUNCAĞINI ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU!

Olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yunus Emre Mutlu'nun (7), oyuncak arabası bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü. Suya düşen oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden küçük çocuk, su birikintisi içinde gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Oyuncağını almaya çalışırken su dolu çukura düştü. (Foto: DHA)Oyuncağını almaya çalışırken su dolu çukura düştü. (Foto: DHA)

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı.

Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda-4

Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda-6 Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda-7 Suya düşen oyuncağı sonu oldu! Adıyaman'da 7 yaşındaki minik çocuğa acı veda-8
Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Rize'de TCG İstanbul gururu! Vatandaşlar milli fırkateyni görmek için sıraya girdi
SONRAKİ HABER

Rize'de TCG İstanbul'a yoğun ilgi
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler