İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesi uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi törenler nedeniyle başta Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) olmak üzere birçok cadde ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Kutlamalar sırasında ulaşımın aksamaması için sürücüler belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. (Fotoğraf: AA)

29 EKİM 2026 İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Bulvara bağlanan cadde ve sokaklardan da araç girişine izin verilmeyecek.

29 Ekim'de Vatan Caddesi'ne girişin kapatılacağı güzergahlar Sıra Güzergah 1 D-100 kuzey ve güney istikametleri 2 Edirnekapı 3 Yıl Caddesi 4 Oğuzhan Caddesi 5 Sofular Caddesi 6 Halıcılar Caddesi 7 Akdeniz Caddesi 8 Akşemsettin Caddesi 9 Ordu Caddesi 10 Atatürk Bulvarı 11 Keçeci Meydan Sokak 12 Hal Yolu güney istikameti 13 Tatlıpınar Caddesi 14 Kaleboyu Caddesi 15 Sulukule Caddesi

Bu yolların yanı sıra Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan diğer cadde ve sokaklardan da bulvara araç geçişi sağlanamayacak.