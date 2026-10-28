İstanbullular dikkat! 29 Ekim'de bu yollar kapalı: İşte alternatif güzergahlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Özellikle Vatan Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında araç geçişine izin verilmeyecek. Sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Peki, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Vatan Caddesi açık mı, alternatif yollar hangileri? İşte kapalı yolların tam listesi...
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesi uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi törenler nedeniyle başta Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) olmak üzere birçok cadde ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Kutlamalar sırasında ulaşımın aksamaması için sürücüler belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
29 EKİM 2026 İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Bulvara bağlanan cadde ve sokaklardan da araç girişine izin verilmeyecek.
Bu yolların yanı sıra Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan diğer cadde ve sokaklardan da bulvara araç geçişi sağlanamayacak.
29 EKİM'DE VATAN CADDESİ TRAFİĞE AÇIK MI?
İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü Vatan Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
Trafik kısıtlaması yalnızca ana caddeyle sınırlı kalmayacak. Vatan Caddesi'ne ulaşım sağlayan bağlantı noktalarında da geçişlere izin verilmeyecek.
29 EKİM İSTANBUL ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
29 Ekim'de İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar da açıklandı.
29 EKİM'DE TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT!
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle özellikle Fatih ve Vatan Caddesi çevresinde trafik akışı değişecek. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yolculuk öncesinde kapalı yolları kontrol etmeleri ve alternatif rotalara yönelmeleri gerekiyor.