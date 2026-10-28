Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğini , yeni kira döneminden 30 gün önce açılması halinde belirlenecek kira bedelinin, yeni dönemin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacağını hatırlattı.

Kira tespit davalarında yargılama giderleri ve vekalet ücretinden kiracı mı yoksa kiraya verenin mi sorumlu olduğuna dair mahkemeler arasındaki uyuşmazlık, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararıyla açıklığa kavuştu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarında kiracının yasal süresi içinde evi tahliye etmesi durumunda davanın konusuz kalacağını ve bu süreçte oluşan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin kiraya verene ait olduğunu hükme bağladı. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)

Fakat bu süreçte kiracının, kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi yenilememe hakkı bulunduğu kaydedildi.

Kiraya verenin, yenilenen kira dönemi başlamadan önce kira bedelinin tespiti davası açmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı vurgulandı.

SORUMLULUK EV SAHİBİNDE

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, "Kira tespit davası yeni kira dönemi başlamadan önce açılabilir. Ancak kiracı, yeni kira dönemi başlamadan kiralananı tahliye eder ve dava bu nedenle konusuz kalırsa, kiracının davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez" denildi.

Kira bedelinin tespiti davası açıldıktan sonra kiracının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca yasal süresine uygun olarak sözleşmeyi sona erdirmesinin kendisine tanınan bir hak olduğu belirtildi. Bu durumda davanın açılmasına kiracının sebebiyet verdiği kabul edilerek yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olacağı ifade edildi.

Yargıtay kararı, mahkemeler arasındaki uygulama farklılıklarını ortadan kaldıracak nitelikte.