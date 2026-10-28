Yargıtay'dan kira tespit davalarında emsal karar: Tahliye edilen evlerde yargılama gideri ev sahibine kaldı
Kira tespit davalarında mahkemeler arasındaki görüş ayrılığı Yargıtay'ın kararıyla çözüldü. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yeni dönem başlamadan kiralanan yerin tahliye edilmesi durumunda kiracının yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Karara göre, kiracının yasal hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirmesi durumunda yargılama giderleri ve vekalet ücreti ev sahibine yükleniyor.
Kira tespit davalarında yargılama giderleri ve vekalet ücretinden kiracı mı yoksa kiraya verenin mi sorumlu olduğuna dair mahkemeler arasındaki uyuşmazlık, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararıyla açıklığa kavuştu.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğini, yeni kira döneminden 30 gün önce açılması halinde belirlenecek kira bedelinin, yeni dönemin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacağını hatırlattı.
Kiraya verenin, yenilenen kira dönemi başlamadan önce kira bedelinin tespiti davası açmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı vurgulandı.
Fakat bu süreçte kiracının, kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi yenilememe hakkı bulunduğu kaydedildi.
SORUMLULUK EV SAHİBİNDE
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, "Kira tespit davası yeni kira dönemi başlamadan önce açılabilir. Ancak kiracı, yeni kira dönemi başlamadan kiralananı tahliye eder ve dava bu nedenle konusuz kalırsa, kiracının davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez" denildi.
Kira bedelinin tespiti davası açıldıktan sonra kiracının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca yasal süresine uygun olarak sözleşmeyi sona erdirmesinin kendisine tanınan bir hak olduğu belirtildi. Bu durumda davanın açılmasına kiracının sebebiyet verdiği kabul edilerek yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olacağı ifade edildi.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın kira bedelinin tespiti istenen dönemden önce açılmasına rağmen kiracının yeni dönem başlamadan kiralananı tahliye etmesiyle davanın konusuz kalması halinde, yargılama giderlerinin kiraya veren üzerinde bırakılmasına hükmetti.
Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Daireleri arasındaki görüş ve uygulama uyuşmazlığının bu şekilde giderilmesine ve dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu'na gönderilmesine karar verildi.
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