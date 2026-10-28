Karadeniz'de güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürüyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geldi.



Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantıda, üç ülke arasındaki askeri iş birliği ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.