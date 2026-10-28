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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz güvenliği için üçlü zirve

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'in güvenliği için kritik toplantı başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı üçlü zirvede, Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz güvenliği için üçlü zirve

Karadeniz'de güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürüyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geldi.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantıda, üç ülke arasındaki askeri iş birliği ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü zirvesine katıldı. (Foto: AA)Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü zirvesine katıldı. (Foto: AA)

SOFYA'DA KRİTİK KARADENİZ ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, toplantının düzenleneceği Boyana Hükümet Köşkü'nde Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov tarafından karşılandı.

Karadeniz'in güvenliği ve savunma iş birliğinin ele alınacağı üçlü toplantı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. (Foto: AA)Karadeniz'in güvenliği ve savunma iş birliğinin ele alınacağı üçlü toplantı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. (Foto: AA)

ÜÇ ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARI VE GENELKURMAY BAŞKANLARI BİR ARADA

Karşılama töreninin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından üç ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları toplantıya geçti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov tarafından karşılandı. (Foto: İHA)Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov tarafından karşılandı. (Foto: İHA)

MASADA KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ VAR

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz güvenliği için üçlü zirve-5

Üç ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği zirve, Karadeniz'deki güvenlik konularının görüşülmesine yönelik temaslar kapsamında gerçekleştiriliyor.

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