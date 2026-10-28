Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz güvenliği için üçlü zirve
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'in güvenliği için kritik toplantı başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı üçlü zirvede, Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Karadeniz'de güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürüyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geldi.
Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantıda, üç ülke arasındaki askeri iş birliği ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.
SOFYA'DA KRİTİK KARADENİZ ZİRVESİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.
Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, toplantının düzenleneceği Boyana Hükümet Köşkü'nde Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov tarafından karşılandı.
ÜÇ ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARI VE GENELKURMAY BAŞKANLARI BİR ARADA
Karşılama töreninin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğraf çekiminin ardından üç ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları toplantıya geçti.
MASADA KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ VAR
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Üç ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği zirve, Karadeniz'deki güvenlik konularının görüşülmesine yönelik temaslar kapsamında gerçekleştiriliyor.