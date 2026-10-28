TBMM'nin 2027 bütçesi belli oldu! Kurtulmuş açıkladı: Toplam 33 milyar 787 milyon lira
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin izlenmesi amacıyla Meclis'te tüm siyasi partilerin katılımıyla İzleme Komisyonu kurulacağını duyuran Kurtulmuş, "Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Bütün süreçlerin hepsi TBMM’de temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak." dedi. Kurtulmuş, TBMM'nin 2027 yılı bütçe teklifinin ise 33 milyar 787 milyon lira olduğunu açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Terörsüz Türkiye sürecinden Suriye ve Irak'taki gelişmelere, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonundan 2027 yılı bütçe teklifine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda önemli mesafe alındığını belirten Kurtulmuş, sürecin izlenmesi için tüm partilerin katılımıyla yeni bir komisyon kurulacağını duyurdu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE 47 MİLLETVEKİLİNİN OYUYLA RAPOR KABUL EDİLDİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Komisyonun 21 toplantı gerçekleştirdiğini ve hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi olan terör sorununu halletmek ve bu prangadan kurtulmak için çok önemli ve samimi bir çalışmayı başlattık. 21 uzun toplantının sonunda komisyon çalışmalarına katılan 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla rapor kabul edildi. Bir kez daha burada emeği geçen bütün siyasi partilere teşekkürü bir borç biliyorum. 'Terörsüz Türkiye' sadece siyasi bir slogan ya da bir temenni değil, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte güçlü bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi için de önemli bir hedeftir. Bu hedef çerçevesinde çok ciddi mesafeler alındı. Uluslararası alanda da 'Türkiye modeli' olarak nitelendirdiğimiz bu model, bütün çevreler tarafından takdirle izleniyor ve inşallah 'Terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesiyle birlikte 'Terörsüz Bölge'nin de inşa edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğü, devletin egemenliği ve yeni kurulmuş olan Suriye yönetiminin başarısı için terör örgütünün uzantısı olan PYD'nin entegrasyon sürecine olumlu katkılar sunması ve Suriye'deki devletin parçası haline gelmesiyle çok taraflı, tüm mezheplerin temsil edildiği bir devlet yapısına geçmesi hem Suriye'yi rahatlatmış hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine büyük bir imkan sağlamıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın Şengal bölgesinde direniş birliklerinden yaklaşık 4 bin kişinin Irak merkezi yönetimine silahlarını devretme sürecine başlaması ve bununla birlikte silahlı milis güçlerinin de silahlarını devredeceği bir döneme başlanmaktadır."
MECLİS'TE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğini açıklayan Kurtulmuş, komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasadaki adımların hayata geçirildiğini söyledi.
TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla İzleme Komisyonu kurulacağını belirten Kurtulmuş, komisyonun üç temel görevi olacağını ifade etti.
Kurtulmuş, "TBMM'de sürecin izlenmesine ilişkin tüm partilerin katılımıyla İzleme Komisyonu'nu en kısa süre içerisinde kuracağız. Bu konu ile ilgili partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Meclis'teki İzleme Komisyonu'nun 3 tane temel görevi olacaktır. Bunlardan ilki kanunun tatbikini yakından takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün silahsızlanma ve fesih süreciyle ilgili bütün süreci izlemektir. Üçüncüsü ise karar ve dosya bazlı kararların da takip edilmesini hukuk ölçüsü içerisinde temin etmek ve ihtiyaç duyulursa yeni birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de çalışmaları sürdürmek olacak." dedi.
"BİR ÜÇÜNCÜ GÖZE İHTİYAÇ YOK"
Türkiye modeli olarak nitelendirilen süreçte herhangi bir üçüncü devletin ya da uluslararası kuruluşun denetimine ihtiyaç duyulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'teki İzleme Kurulu ve diğer devlet kurumları yakın iş birliği içerisinde olacaktır. Bu İzleme Kurulu'nun önemi şudur; dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütler ile devlet arasındaki süreci takip eden ya başka bir devlet vardır ya da başka uluslararası kuruluşlar vardır. 'Türkiye modeli' dediğimiz bu modelde böyle bir şey olmayacak. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Bütün süreçlerin hepsi TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla, bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor. Ümit ederim ki Türkiye'nin ayaklarına pranga olarak vurulmuş bu terörden Türkiye ilanihaye kurtulacaktır."
ŞENGAL'DE 4 BİN KİŞİLİK SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
Bölgesel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, Suriye'de PYD'nin devlet yapısına entegrasyonunun Terörsüz Türkiye hedefine katkı sağladığını ifade etti.
Kuzey Irak'ın Şengal bölgesinde ise yaklaşık 4 bin kişinin silahlarını Irak merkezi yönetimine devretme sürecine başladığını belirten Kurtulmuş, silahlı milis güçlerinin de silahlarını devredeceği bir döneme girildiğini söyledi.
TBMM'NİN 2027 BÜTÇESİ 33 MİLYAR 787 MİLYON LİRA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in 2027 yılı bütçe teklifinin önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 arttığını açıkladı.
Kurtulmuş, "2027 yılı için teklif ettiğimiz toplam tutar 33 milyar 787 milyon liradır. Stratejik plandaki amaçlar doğrultusunda hizmetleri öncelendirdik, kaynak kullanımında verimliliği ve tasarruf tedbirlerini esas aldık" dedi.
2026 yılı ödeneğinin 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak kanunlaştığını, revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaştığını belirten Kurtulmuş, sunum tarihi itibarıyla bu tutarın 19,2 milyar liralık, yani yüzde 72'lik bölümünün harcandığını söyledi.
2028 VE 2029 YILLARININ BÜTÇE TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI
Kamu Denetçiliği Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ayrılan hazine yardımları hariç tutulduğunda 2027 yılı için 30 milyar 83 milyon liralık bütçe teklif edildiğini açıklayan Kurtulmuş, karşılaştırılabilir artış oranının yüzde 22,3 olduğunu belirtti.
TBMM'nin Orta Vadeli Program büyüklüklerine göre 41 genel bütçeli idare arasında 26'ncı sırada yer aldığını bildiren Kurtulmuş, 2028 yılı için 36 milyar 785 milyon lira, 2029 yılı için ise 39 milyar 863 milyon lira ödenek öngörüldüğünü kaydetti.
MECLİS'E 4 BİN 3 KANUN TEKLİFİ SUNULDU
TBMM'nin yasama faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Kurtulmuş, 28'inci dönemde Meclis Başkanlığına 4 bin 3 kanun teklifi sunulduğunu açıkladı.
Genel Kurul gündemine alınan 264 tekliften 142'sinin kanunlaştığını belirten Kurtulmuş, milletvekillerinin talepleri doğrultusunda Teklif Destek Bürosunda 920 taslağın hazırlandığını söyledi.
Uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 89 teklif için inceleme raporu hazırlandığını, ayrıca 2 bin 408 teklif hakkında 72 inceleme raporu düzenlendiğini bildirdi.
1096 DOKUNULMAZLIK DOSYASI KOMİSYONDA BEKLİYOR
TBMM'nin yoğun yasama faaliyetlerine dikkat çeken Kurtulmuş, Genel Kurulda 380 birleşim ve 1803 oturum gerçekleştirildiğini, yaklaşık 2 bin 911 saat toplantı yapıldığını açıkladı.
Genel Kurul tutanaklarının 104 bin sayfayı, komisyon kayıtlarının ise 94 bin sayfayı aştığını belirten Kurtulmuş, diğer tutanak hizmetleriyle birlikte toplam kayıtların 211 bin sayfanın üzerine çıktığını ifade etti.
Meclis'te kabul edilen 15 karar ve ortak bildiri metninden 9'unun İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik faaliyetleriyle ilgili olduğunu bildiren Kurtulmuş, TBMM'nin çeşitli konularda 142 karar aldığını söyledi.
Kurtulmuş, yasama dokunulmazlıklarına ilişkin 692'si önceki dönemden kalan toplam 1096 dosyanın komisyonda beklediğini de açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçeye ilişkin sunumunun ardından Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam etti.