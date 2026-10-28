TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 2027 yılı bütçesinin 33 milyar 787 milyon lira olarak teklif edildiğini bildirdi. (Foto: AA)

"BİR ÜÇÜNCÜ GÖZE İHTİYAÇ YOK"

Türkiye modeli olarak nitelendirilen süreçte herhangi bir üçüncü devletin ya da uluslararası kuruluşun denetimine ihtiyaç duyulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'teki İzleme Kurulu ve diğer devlet kurumları yakın iş birliği içerisinde olacaktır. Bu İzleme Kurulu'nun önemi şudur; dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütler ile devlet arasındaki süreci takip eden ya başka bir devlet vardır ya da başka uluslararası kuruluşlar vardır. 'Türkiye modeli' dediğimiz bu modelde böyle bir şey olmayacak. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Bütün süreçlerin hepsi TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla, bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor. Ümit ederim ki Türkiye'nin ayaklarına pranga olarak vurulmuş bu terörden Türkiye ilanihaye kurtulacaktır."