Alibey Barajı'nın doluluk oranı kritik seviyede! "Kontrollü deşarj" uyarısı: Alibeyköy Deresi'nden uzak durun

İstanbul'da 14 Ekim 2026'da yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla yükseldi.

Eyüpsultan'da bulunan Alibey Barajı'nda şiddetli yağmurdan önce yüzde 34,44 seviyesinde seyreden doluluk oranı yüzde 77,29'a kadar ulaştı. Doluluk oranı son iki günde 72,5-73 bandında seyretti.



Barajın doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı bildirilirken, oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanıyor. Bu işlem için Alibeyköy Deresi kullanılacak.



Konuya ilişkin hem İSKİ'den hem de Eyüpsultan Belediyesi'nden açıklama geldi.



"ALİBEYKÖY DERESİ ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN"



İSKİ'den yapılan açıklamada "Yoğun yağışlar nedeniyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştır. Barajda oluşabilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Alibeyköy Deresi çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur" denildi.



İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel felaketinde Ayazağa'nın yanı sıra Alibeyköy'de etkilenmişti.



Alibeyköy Deresi taşmış, bölgedeki ev ve iş yerlerini su basmıştı.



İSTANBUL'UN BARAJLARINDA SON DURUM



İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52,97 olarak ölçüldü. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ekim ortasındaki şiddetli yağışla beraber hızla yükseldi.

Yüzde 52,97 oranı son 10 yılın en yüksek ekim ortalaması olarak öne çıkıyor.

Barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 77,47

Darlık Barajı: Yüzde 89,42

Elmalı Barajı: Yüzde 65,35

Terkos Barajı: Yüzde 37,3

Alibey Barajı: Yüzde 72,6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,19

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,83

Istrancalar Barajı: Yüzde 45,82

Kazandere Barajı: Yüzde 4,73

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,91

Alibey Barajı

Eyüpsultan

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