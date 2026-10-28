Türkiye'de kimlik ve diploma belgelerini dijital ortamda bir araya getirecek ulusal dijital kimlik cüzdanı için hazırlıklar sürüyor. 2027 yılında ilk prototipinin geliştirilmesi planlanan sistem, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Çalışmada kamu çalışanları öncelikli olacak.

Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk prototipinin 2027 yılında geliştirilmesi planlanıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ULUSAL DİJİTAL KİMLİK CÜZDANI İÇİN İLK ADIM Anadolu Ajansı'nın 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumunun iyileştirilmesi amacıyla süreçler yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda, temel kimlik ve diploma belgelerini içerecek ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi hazırlanacak. Kamu çalışanları öncelikli olmak üzere geliştirilecek prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülecek çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş birliği yapacak.