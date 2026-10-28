Kimlik ve diploma tek dijital cüzdanda buluşuyor! 2027’de ilk kez test edilecek
Türkiye’de dijital kimlik dönemine geçiş için yeni adım atılıyor. 2027 yılında geliştirilmesi planlanan ulusal dijital kimlik cüzdanı, kimlik ve diploma belgelerini tek bir dijital sistemde buluşturacak. İlk olarak pilot bir üniversitede test edilecek uygulamayla e-Devlet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve dijital kamu hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye'de kimlik ve diploma belgelerini dijital ortamda bir araya getirecek ulusal dijital kimlik cüzdanı için hazırlıklar sürüyor.
2027 yılında ilk prototipinin geliştirilmesi planlanan sistem, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Çalışmada kamu çalışanları öncelikli olacak.
ULUSAL DİJİTAL KİMLİK CÜZDANI İÇİN İLK ADIM
Anadolu Ajansı'nın 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumunun iyileştirilmesi amacıyla süreçler yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda, temel kimlik ve diploma belgelerini içerecek ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi hazırlanacak.
Kamu çalışanları öncelikli olmak üzere geliştirilecek prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülecek çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş birliği yapacak.
E-DEVLET'TE HİZMET SAYISI 10 BİNE ÇIKACAK
Dijital kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında e-Devlet Kapısı'nın da kapsamı genişletilecek. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetler ön plana çıkarılacak. Ayrıca sistemde belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacak.
Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.
Gelecek yıl için belirlenen hedefler doğrultusunda e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması planlanıyor.