İstanbul'da trafik yoğunluğu %89'a ulaştı! İşte kilit noktalar ve alternatif güzergahlar
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle trafik kilitlendi. Öğle saatlerinden itibaren tatilcilerin ve mesai bitimiyle yola çıkanların etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu %80’e fırlarken, Anadolu Yakası’nda bu oran %89’a ulaştı. Köprü geçişleri, TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve toplu taşıma duraklarında adım atacak yer kalmadı.
İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmi tatilin etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a ulaştı.
KÖPRÜLER VE ANA ARTERLER TIKANDI
Kentte öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı kesimlerinde de araçlar ağır seyrediyor.
AVRUPA YAKASINDA DA YOĞUNLUK VAR
Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş çevresindeki ana arterler ile köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde de çift yönlü trafik yavaş ilerliyor.
D-100 kara yolunda Avcılar ve Haramidere mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde araçlar yavaş seyrediyor.
Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nun Güneşli mevkisi ile TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI
TEM Otoyolu'nun Seyrantepe ve Hasdal çevresindeki bazı kesimlerinde de trafik akışı yavaşladı.
TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK
Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM VE KİLİTLENEN NOKTALAR
Anadolu Yakası (%89): Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ana arterleri kilit. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM katılım yolları ile D-100'ün Kadıköy, Maltepe ve Kartal kesimlerinde araçlar adım adım ilerliyor.
Avrupa Yakası (%72): Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hatlarında çift yönlü yoğunluk hakim. D-100 Avcılar/Haramidere, TEM Bahçeşehir, Basın Ekspres Güneşli mevkisi ile Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti tamamen tıkanmış durumda.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR