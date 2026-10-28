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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu: TDT Zirvesi kapsamında yoğun mesai

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın yoğun bir program yürütecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan etkinlikler, Beştepe'de düzenlenecek resmi yemekle sürecek. Beştepe Millet Ormanı'nın açılışının ardından gerçekleştirilecek akşam yemeğinde, Türk dünyasının kültürel zenginlikleri sahnelenecek. 29 Ekim programında Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih edecek. Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nün de sahibini bulacağı etkinliklerde, Türk dünyasından sanatçılar konser verecek.

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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu: TDT Zirvesi kapsamında yoğun mesai

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla yoğun bir program gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek olan Başkan Erdoğan, tebrikleri kabul edecek. Program, Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni ile devam edecek. Açılışta atlı dans gösterisi sunulacak.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın Ankara'da kapsamlı bir diplomasi ve kutlama trafiği yönetecek. Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın Ankara'da kapsamlı bir diplomasi ve kutlama trafiği yönetecek.

Açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak. Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak. Salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak. Başkan Erdoğan ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirecek.

Başkan Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende Caparov da bir konuşma yapacak. Program kapsamında ayrıca Başkan Erdoğan tarafından Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.

Etkinlikler kapsamında Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verecek.

Ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak. Yemekte müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de sahne alacak.

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