İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmasına neden olan "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisinin arızası giderildi. Kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam eden geminin geçişini tamamlamasının ardından saatlerce kapalı kalan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

139 METRELİK KARGO GEMİSİ KANLICA ÖNLERİNDE DEMİRLEDİ

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı, 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güvenlik amacıyla çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.