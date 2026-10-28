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İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin arızası giderildi: Çift yönlü durdurulan gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin makine arızası nedeniyle çift yönlü durdurulan gemi trafiği, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden açıldı.

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İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin arızası giderildi: Çift yönlü durdurulan gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmasına neden olan "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisinin arızası giderildi. Kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam eden geminin geçişini tamamlamasının ardından saatlerce kapalı kalan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

139 METRELİK KARGO GEMİSİ KANLICA ÖNLERİNDE DEMİRLEDİ

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı, 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güvenlik amacıyla çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı, gemi trafiği durduruldu (Foto: İHA)İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı, gemi trafiği durduruldu (Foto: İHA)

ARIZA GİDERİLDİ, BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu arızası giderilen kargo gemisi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde yeniden seyrine başladı. "Alisuvar Mammadov"un geçişini tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden açıldı.

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İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin arızası giderildi: Çift yönlü durdurulan gemi trafiği yeniden açıldı-3 İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin arızası giderildi: Çift yönlü durdurulan gemi trafiği yeniden açıldı-4 İstanbul Boğazı'nda 139 metrelik kargo gemisinin arızası giderildi: Çift yönlü durdurulan gemi trafiği yeniden açıldı-5
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