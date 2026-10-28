Dışişleri Bakanlığı, İspanya 'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan tren kazasından derin üzüntü duyulduğunu açıklayarak taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere İspanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini sundu.

Dışişleri şu açıklamalarda bulundu:

"İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında bugün (28 Ekim) meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız bulunmamakta olup gelişmeler Madrid Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir."

Ne olmuştu? İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni çarpıştı. Olay, sabah yerel saatle 08.54'te Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde meydana geldi.



Çok sayıda ölü ve yaralı var.