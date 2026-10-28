Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş soruşturmasında, organizasyonun işleyişine ve milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, yerli ve yabancı uyruklu çok sayıda kadının para karşılığı cinsel ilişki amacıyla Eskişehir'e getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi. 5 ilde fuhuş operasyonu: Hesaplarda 148 milyon TL’lik hareketlilik 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 18 TUTUKLAMA Soruşturma kapsamında 23 Ekim'de Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beş ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: İHA) MAĞDUR İFADESİ ORGANİZASYONU ORTAYA ÇIKARDI Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüphelilerin kadınları nasıl yönlendirdiğine ilişkin ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Mağdur sıfatıyla ifade veren Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini, ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla "Gürcan Otomotiv" rumuzlu telefon hattını kullanan kişiyle tanıştığını anlattı. N.E.H., söz konusu kişinin kendisine müşteri bulacağını, müşterilere araçla götürüp getireceğini ve elde edilen kazancın yarısını vereceğini söylediğini belirtti. Dosyada ayrıca 24 Nisan 2026'da "SELEN", 7 Mayıs 2026'da ise "Selin" rumuzlarıyla internet üzerinden ilan veren yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları bilgisi yer aldı. WHATSAPP GRUPLARINDAN MÜŞTERİ YÖNLENDİRMESİ Şüphelilerden M.T.'nin ifadesi de organizasyonun işleyişine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. M.T., WhatsApp yazışmalarındaki konumların "Alberto" isimli kişi tarafından kadınları müşterilere götürmesi amacıyla gönderildiğini öne sürdü. Hiçbir kadına müşteri bulmadığını savunan M.T., müşterilerin Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini ve kendisinin yalnızca belirtilen adreslere ulaşım sağladığını iddia etti. İNTERNET İLANLARI VE FİYAT LİSTELERİ DEŞİFRE OLDU Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, internet sitelerinde farklı rumuzlarla yayımlanan ilanlar üzerinden müşteri bağlantısı kurulduğu belirlendi.