Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda WhatsApp ağı deşifre oldu! 18 şüpheli tutuklandı
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında incelenen banka hesaplarında 148 milyon 475 bin TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi. Mağdur ifadeleri ve dijital materyallerin incelenmesiyle internet ilanları, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri üzerinden yürütülen organizasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş soruşturmasında, organizasyonun işleyişine ve milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, yerli ve yabancı uyruklu çok sayıda kadının para karşılığı cinsel ilişki amacıyla Eskişehir'e getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi.5 ilde fuhuş operasyonu: Hesaplarda 148 milyon TL’lik hareketlilik
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 18 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında 23 Ekim'de Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MAĞDUR İFADESİ ORGANİZASYONU ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüphelilerin kadınları nasıl yönlendirdiğine ilişkin ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.
Mağdur sıfatıyla ifade veren Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini, ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla "Gürcan Otomotiv" rumuzlu telefon hattını kullanan kişiyle tanıştığını anlattı.
N.E.H., söz konusu kişinin kendisine müşteri bulacağını, müşterilere araçla götürüp getireceğini ve elde edilen kazancın yarısını vereceğini söylediğini belirtti.
Dosyada ayrıca 24 Nisan 2026'da "SELEN", 7 Mayıs 2026'da ise "Selin" rumuzlarıyla internet üzerinden ilan veren yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları bilgisi yer aldı.
WHATSAPP GRUPLARINDAN MÜŞTERİ YÖNLENDİRMESİ
Şüphelilerden M.T.'nin ifadesi de organizasyonun işleyişine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.
M.T., WhatsApp yazışmalarındaki konumların "Alberto" isimli kişi tarafından kadınları müşterilere götürmesi amacıyla gönderildiğini öne sürdü.
Hiçbir kadına müşteri bulmadığını savunan M.T., müşterilerin Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini ve kendisinin yalnızca belirtilen adreslere ulaşım sağladığını iddia etti.
İNTERNET İLANLARI VE FİYAT LİSTELERİ DEŞİFRE OLDU
Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, internet sitelerinde farklı rumuzlarla yayımlanan ilanlar üzerinden müşteri bağlantısı kurulduğu belirlendi.
Şüphelilerin WhatsApp grupları aracılığıyla iletişim sağladığı, 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik ve gecelik görüşmeler için ayrı fiyat listeleri oluşturduğu tespit edildi.
Ayrıca müşterilerden ulaşım için taksi ve transfer ücreti talep edildiği ortaya çıktı.
BANKA HESAPLARINDA 148 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın mali boyutunda ise milyonlarca liralık hesap hareketi tespit edildi.
Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 lira 20 kuruşluk para hareketliliği belirlendi.
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, SIM kart, banka dekontu ve ajanda notuna el konuldu.
Ele geçirilen deliller üzerindeki incelemeler devam ederken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.