İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve geçit provası kapsamında 24 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45'ten itibaren Vatan Caddesi ile bağlantılı birçok noktanın ulaşıma kapatılacağını duyurdu. Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif güzergah olarak belirlendi.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.
RESMİ GEÇİT TÖRENİNİN PROVASI 24 EKİM'DE YAPILACAK
Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada 22 ekip, 28 MEDAR Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecek.
İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bu kapsamda provanın yapılacağı 24 Ekim Cumartesi ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.