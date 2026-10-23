UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve geçit provası kapsamında 24 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45'ten itibaren Vatan Caddesi ile bağlantılı birçok noktanın ulaşıma kapatılacağını duyurdu. Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif güzergah olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.

RESMİ GEÇİT TÖRENİNİN PROVASI 24 EKİM'DE YAPILACAK

Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada 22 ekip, 28 MEDAR Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecek.

İstanbul Valiliği, 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.İstanbul Valiliği, 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda provanın yapılacağı 24 Ekim Cumartesi ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Durum
Yol ve Güzergâhlar
Trafiğe kapatılacak girişler
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.
Bulvara katılım sağlanamayacak
Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.
Alternatif güzergâhlar
Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar-3 İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar-4 İstanbul Valiliği duyurdu: İşte İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar-5
CHP'den Yeni Parti'ye aktarılan 5 milyon TL için resmi ihtar: Kemal Kılıçdaroğlu paranın iadesini istedi
SONRAKİ HABER

Paramızı ver Özgür
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler