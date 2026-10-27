Üniversite öğrencilerinin hem iş deneyimi kazanmasını hem de eğitim hayatları boyunca gelir desteği elde etmesini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı noter kura süreci başladı. Kura sonuçları Türkiye genelinde tek bir merkezden yayımlanmayıp her üniversite tarafından kendi kura takvimine göre açıklanıyor. 27 Ekim 2026 itibarıyla bazı üniversitelerin asil ve yedek listeleri erişime açılırken, kura çekimleri Kasım ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İşte İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı, evrak teslim süreci ve günlük ödeme miktarına dair tüm detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelere göre farklı tarihlerde duyuruluyor.

AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

Amasya Üniversitesi (23 Ekim) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi (26 Ekim) noter huzurunda çekilen kura sonuçlarını ve asil aday listelerini resmi sitelerinden yayımladı.

ÇEKİMİ DEVAM EDENLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kura çekiminin 27 Ekim saat 10.00'da tamamlanacağını ve onaylı listenin aynı gün saat 17.00'den itibaren sitede olacağını bildirdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURALARI BELLİ OLDU

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde görev alacak öğrenciler çekilen kura ile belirlendi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonunda Eskişehir 4. Noteri Mete Özesen tarafından çekilen kura törenine, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter

Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak programda kurumsal hedefler ve uygulama esaslarını şu ifadelerle aktardı:

"İŞKUR Genel Müdürlüğü ile üniversitelerimiz arasında tesis edilen iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin iş gücü piyasasına uyumunu ve sorumluluk bilinci kazanmasını önceleyen programın yürütümünü sürdürmekteyiz. Üniversitemiz genelindeki kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeler; öğrencilerimizin öğrenim gördükleri anabilim dalları, bölümleri ve akademik ilgi alanları gözetilerek kampüs içi birimler nezdinde planlanmaktadır. Belirlenen çalışma takvimine göre kampüs yerleşkesinde görevlendirilecek öğrencilerimiz için önceliğimiz özellikle akademik ve nitelikli idari alanlarda işleyişe katkı sunulmasıdır."

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 5 bin 771 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucu bin 189 öğrenci asil 120 öğrenci ise yedek olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler 16 Kasım 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.