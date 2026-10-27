2026 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları! Günlük 1.375 TL destek verilecek!
2026 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelere göre açıklanmaya başladı. Asil yedek isim listesi sorgulama, kura takvimi ve günlük 1.375 TL ödeme detayları...
Üniversite öğrencilerinin hem iş deneyimi kazanmasını hem de eğitim hayatları boyunca gelir desteği elde etmesini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı noter kura süreci başladı. Kura sonuçları Türkiye genelinde tek bir merkezden yayımlanmayıp her üniversite tarafından kendi kura takvimine göre açıklanıyor. 27 Ekim 2026 itibarıyla bazı üniversitelerin asil ve yedek listeleri erişime açılırken, kura çekimleri Kasım ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İşte İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı, evrak teslim süreci ve günlük ödeme miktarına dair tüm detaylar...
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları üniversitelere göre farklı tarihlerde duyuruluyor.
AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER
Amasya Üniversitesi (23 Ekim) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi (26 Ekim) noter huzurunda çekilen kura sonuçlarını ve asil aday listelerini resmi sitelerinden yayımladı.
ÇEKİMİ DEVAM EDENLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kura çekiminin 27 Ekim saat 10.00'da tamamlanacağını ve onaylı listenin aynı gün saat 17.00'den itibaren sitede olacağını bildirdi.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURALARI BELLİ OLDU
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde görev alacak öğrenciler çekilen kura ile belirlendi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonunda Eskişehir 4. Noteri Mete Özesen tarafından çekilen kura törenine, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter
Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.
Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak programda kurumsal hedefler ve uygulama esaslarını şu ifadelerle aktardı:
"İŞKUR Genel Müdürlüğü ile üniversitelerimiz arasında tesis edilen iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin iş gücü piyasasına uyumunu ve sorumluluk bilinci kazanmasını önceleyen programın yürütümünü sürdürmekteyiz. Üniversitemiz genelindeki kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeler; öğrencilerimizin öğrenim gördükleri anabilim dalları, bölümleri ve akademik ilgi alanları gözetilerek kampüs içi birimler nezdinde planlanmaktadır. Belirlenen çalışma takvimine göre kampüs yerleşkesinde görevlendirilecek öğrencilerimiz için önceliğimiz özellikle akademik ve nitelikli idari alanlarda işleyişe katkı sunulmasıdır."
Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 5 bin 771 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucu bin 189 öğrenci asil 120 öğrenci ise yedek olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler 16 Kasım 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.
GELECEK KURA TAKVİMİ
Kura çekimleri üniversitelerin belirlediği takvime göre 30 Ekim, 2 Kasım ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde de yapılmaya devam edecek.
İŞKUR KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:
Üniversite web sitesi: Öğrencisi olduğunuz üniversitenin resmi ana sayfasına giriniz.
İlgili birim duyuruları: "Duyurular", "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS)" veya "İŞKUR Gençlik Programı" sekmelerini kontrol ediniz.
Öğrenci bilgi sistemi (ÖBS): Üniversitenizin ÖBS ekranı üzerinden özel sorgulama açılıp açılmadığını denetleyiniz.
İŞKUR Portal & e-Devlet: e-Devlet üzerindeki "İŞKUR İş Başvurusu Sorgulama" hizmetinden veya İŞKUR'un Gençlik Programı Arama ekranından durumunuzu görebilirsiniz. Ancak öncelikli ve kesin liste üniversitenin yayımladığı PDF duyurusudur.
NOT: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında üniversiteler isim ve soyisimlerin belirli harflerini maskeleyerek veya listeleri TC Kimlik No / Öğrenci No sıralı yayımlayabilmektedir.
KURA SONUCUNDA ADI ÇIKAN ASİL VE YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?
Asil listede yer alan öğrencilerin üniversitelerin SKS daire başkanlıklarınca ilan edilen tarihe kadar belgelerini teslim etmesi gerekmektedir.
İSTENEN TEMEL BELGELER
- Öğrenci belgesi,
- T.C. kimlik fotokopisi,
- Adli sicil kaydı,
- İkametgâh belgesi,
- SGK tescil ve hizmet dökümü,
- Hane gelirini gösteren belgeler ve
- Banka IBAN bilgisi.
Yedek adayların durumu: Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya katılım şartlarını taşımadığı tespit edilen asil adayların yerine, yedek listedeki öğrenciler sırasıyla çağrılacaktır.