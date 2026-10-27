İzmir'in ulaşımında yeni dönem! Bakan Uraloğlu ve Cemil Tugay'dan İZBAN, tüp geçit ve çevre yolu zirvesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Görüşmede İzmir'in ulaşım sorunları, 136 kilometrelik İZBAN hattı, 2'nci Çevre Yolu ve Konak-Karşıyaka arasında planlanan tüp geçiş projesi ele alındı. Bakan Uraloğlu, teknik ekiplerin kısa süre içerisinde İzmir'e gönderileceğini açıklarken, Tugay İZBAN'daki iş birliğinden memnun olduklarını belirtti.
İzmir'in ulaşım sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ağırladı. Görüşmede kentteki trafik sorunları, raylı sistem yatırımları, kara yolu projeleri ve deniz ulaşımına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.
Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarına ilişkin ortak yürütülebilecek projelerin değerlendirildiğini ve teknik ekiplerin kısa süre içinde kentte incelemelerde bulunacağını açıkladı.
BAKANLIK EKİPLERİ İZMİR'E GİDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İzmir'in ulaşım sorunlarına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri ele alındı.
Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içerisinde İzmir'e gönderileceğini belirtti.
Uraloğlu, teknik çalışmaların ardından atılacak adımların netleştirileceğini ifade ederek şu açıklamada bulundu:
"Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Görev ve sorumluluk noktasında nasıl iş birliği yaparız, onu kabaca konuşmuş olduk."
136 KİLOMETRELİK İZBAN HATTI MASADA
Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak projesi olan İZBAN oldu.
Bakan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesinin önemine dikkat çekerek mevcut ihtiyaçların değerlendirildiğini söyledi.
Uraloğlu, "136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada" dedi.
İZMİR'İN 2'NCİ ÇEVRE YOLUNDA YENİ AŞAMA
İzmir'in ulaşım yatırımları arasında öne çıkan 2'nci Çevre Yolu projesi de görüşmede ele alındı.
Projenin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, finansman ve yapım yöntemine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.
Uraloğlu, "2'nci çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik, finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kentteki trafik sorunlarının çözümü için büyük yatırımların yanı sıra küçük ölçekli müdahalelerin de önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:
"Şu anda İzmir'in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin 2'nci Çevre Yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte."
KONAK-KARŞIYAKA ARASINA TÜP GEÇİŞ GÜNDEMDE
Görüşmede İzmir'de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatifler de değerlendirildi.
Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daha önce gündeme getirdiği Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesinin uygulanabilirliğinin inceleneceğini belirtti.
Uraloğlu, "Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak'tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasında bulundu.
YAT LİMANLARI VE RIHTIMLAR DA ELE ALINACAK
İzmir'in deniz ulaşımı ve kıyı yapıları konusundaki ihtiyaçları da görüşmenin gündeminde yer aldı.
Bakan Uraloğlu, mevcut rıhtımların iyileştirilmesi ve yat limanlarına yönelik çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, "Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz" dedi.
BAŞKAN TUGAY: İZBAN'DAKİ ORTAKLIKTAN MEMNUNUZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Bakan Uraloğlu'na kentin ulaşım sorunlarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.
Kara yolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tugay, bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.
İZBAN'daki iş birliğinin sürmesini istediklerini ifade eden Tugay, şu açıklamayı yaptı: "Biz İZBAN'da bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz ve bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İZBAN'la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız."
TRAFİK, RAYLI SİSTEM VE DENİZ ULAŞIMINDA ORTAK ÇALIŞMA
Başkan Tugay, İzmir'de şehir içi trafik sıkışıklığını azaltacak müdahaleler, raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni marinaların yapılması ve mevcut iskelelerin yenilenmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.
Bakanlık ve belediye ekiplerinin gerçekleştireceği teknik görüşmelerin ardından İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerde izlenecek yol haritasının netleştirilmesi hedefleniyor.
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