İzmir'de 136 kilometrelik İZBAN hattının işletilmesi ve hattın ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. (Foto: DHA)

KONAK-KARŞIYAKA ARASINA TÜP GEÇİŞ GÜNDEMDE

Görüşmede İzmir'de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatifler de değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daha önce gündeme getirdiği Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesinin uygulanabilirliğinin inceleneceğini belirtti.

Uraloğlu, "Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak'tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasında bulundu.

YAT LİMANLARI VE RIHTIMLAR DA ELE ALINACAK

İzmir'in deniz ulaşımı ve kıyı yapıları konusundaki ihtiyaçları da görüşmenin gündeminde yer aldı.

Bakan Uraloğlu, mevcut rıhtımların iyileştirilmesi ve yat limanlarına yönelik çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, "Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz" dedi.