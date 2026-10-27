HAKAN BAHÇETEPE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Bahçetepe, bir kısım tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Bahçetepe, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Bahçetepe savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mütalaayı okudum. Kendimin ve ailemin beraatini talep ediyorum. Dosyada aleyhimde tek bir ifade ve somut bir delil yok. Hakkımda olumsuz bir süreç yoktur. Tahliyemi talep ediyorum."

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, bazı avukatların mazeret sunduğunu ve bu nedenle nihai kararın bir sonraki celsede açıklanacağını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayıp sunmaları için ertelendi.

SAVCILIK MÜTALAASINDA İKİ SUÇTAN BERAAT TALEBİ

Davanın önceki aşamasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Hakan Bahçetepe hakkında "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yeterli delil elde edilemediği belirtilmişti.

Savcılık, Bahçetepe'nin bu iki suçtan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etmişti.

Buna karşılık Bahçetepe'nin "rüşvet alma" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada ayrıca Bahçetepe'nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Savcılık mütalaasında sanık Aziz İhsan Aktaş'a ilişkin değerlendirmeye de yer verilmişti.

Hakan Bahçetepe'ye rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar edilmesi nedeniyle Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istenmişti.

Bu kapsamda Aziz İhsan Aktaş hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti.

NİHAİ KARAR BİR SONRAKİ DURUŞMAYA KALDI

Mahkeme, ara kararında Bahçetepe'nin tutukluluğunun devamına hükmederken, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını yapabilmesi için duruşmayı erteledi.

Davada nihai kararın bir sonraki celsede açıklanması bekleniyor.

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