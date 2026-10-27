Dışişleri’nden Bakan Fidan iddiasına yalanlama! Ege ve Doğu Akdeniz’de taviz yok mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddiasını yalanlayan Bakanlık, Türkiye’nin bölgedeki meşru hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumayı sürdüreceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasına ilişkin gündeme getirilen iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye'nin bölgedeki meşru hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumaya devam edeceğini vurguladı.
BAKAN FİDAN'IN MÜLAKAT VERDİĞİ İDDİASI YALANLANDI
Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.
AÇIKLAMALARIN BAĞLAMINDAN KOPARILDIĞI BELİRTİLDİ
Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların çarpıtılarak ve bağlamından bütünüyle koparılarak Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."