Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın Yunanistan 'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.

Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların çarpıtılarak ve bağlamından bütünüyle koparılarak Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: AA)

TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

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