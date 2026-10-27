Şişli ve Bağcılar'da narkotik operasyonu

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 26 Ekim'de Bağcılar ilçesinde bulunan iki ayrı ikamet ve iş yeri ile Şişli ilçesinde yer alan araç ve ikamete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SANKİ ZEHİR DEPOSU

Söz konusu araç ve adreslerde yapılan detaylı aramalarda 12 kilogram mermer tozuna emdirilmiş metamfetamin, 8 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 22 kilo 588,46 gram skunk, 11,31 gram kokain ve 34 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin incelemelerinde ayrıca 2 öğütücü makine, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 260 lira bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik Şişli ve Bağcılar'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan adresler çökertildi.

FİRARİ YAKAYI ELE VERDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 44 kilo 399 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin kimlik tespit çalışmaları sırasında çarpıcı detay ortaya çıktı.

Yakalanan 5 şüpheliden birinin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 27 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.