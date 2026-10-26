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Nobel ödüllü isim Külliye’de! Başkan Erdoğan, Aziz Sancar’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Sancar’ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.

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Nobel ödüllü isim Külliye’de! Başkan Erdoğan, Aziz Sancar’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan Aziz Sancar'ı kabul etti

Görüşmeye Sancar'ın eşi de katıldı (Foto: AA)Görüşmeye Sancar'ın eşi de katıldı (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN, AZİZ SANCAR'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti (Foto: AA)Görüşme basına kapalı gerçekleşti (Foto: AA)

KABUL KÜLLİYE'DE GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.

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