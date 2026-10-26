Nobel ödüllü isim Külliye’de! Başkan Erdoğan, Aziz Sancar’ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Sancar’ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Başkan Erdoğan Aziz Sancar'ı kabul etti
BAŞKAN ERDOĞAN, AZİZ SANCAR'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
KABUL KÜLLİYE'DE GERÇEKLEŞTİ
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel