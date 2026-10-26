Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi, bin 800 kişinin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, çocuk cildinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını vurgulayarak, "Çocuklar sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenerek yetişkinlere yönelik ürünleri kullanmak istiyor. Bu eğilim ciddi riskler taşıyor" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği, sosyal medyanın etkisiyle küçük yaşlarda artan kozmetik kullanımına karşı aileleri uyardı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) MAKYAJA İHTİYACI YOK Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, Çocukların ciltlerinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını dile getiren Yürekli, dermatolojik hastalık nedeniyle hekim tarafından önerilen ürünler dışında çocuklara serum, peeling ve asit içeren kozmetiklerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yürekli, "Erken yaşta makyaj ve bakım ürünü kullanımı ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve kalıcı lekelere yol açabiliyor. 4-5 yaşındaki çocukların dahi makyaj yaptıklarını, annelerinin kullandığı kozmetik ürünleri ve kapatıcıları sürdüklerini görüyoruz. Çocuklarımızın ilgisini çekiyor ancak kozmetik ürünlerin erken yaşta kullanımı birçok yan etkiye neden olabiliyor" ifadelerini kullandı. Ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini anlatan Yürekli, çocukluk döneminde cildin dış etkenlere karşı çok daha hassas olduğunu hatırlatarak, sosyal medyanın etkisiyle giderek daha erken yaşlarda başlayan makyaj alışkanlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.