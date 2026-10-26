Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 milyarlık işlem hacmi
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 35’i adliyeye sevk edildi. İki ayrı organize yapılanmanın deşifre edildiği çalışmalarda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 14,9 milyar TL işlem hacmi saptandı. Örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu şahıslara yönelik adli süreç devam ederken firari 6 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynatan organize suç şebekelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, hesaplarında milyarlarca liralık para trafiği saptanan 76 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 kişi adliyeye sevk edildi.
14 MİLYARLIK İŞLEM
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösteren 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, 76 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.
YAPILANMA AÇIĞA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2'sinin örgüt lideri, 13'ünün örgüt yöneticisi, 17'sinin ise örgüt üyesi konumunda bulunduğu tespit edildi.
Geriye kalan 52 şüphelinin ise banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı ortaya çıkarıldı.
6'SI FİRARDA
Operasyon kapsamında diğer illerde yakalanan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla Kütahya'ya getirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı bulunan 84 kişiden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.