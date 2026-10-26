14 MİLYARLIK İŞLEM

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösteren 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, 76 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 milyar 928 milyon 530 bin TL işlem hacmine sahip iki ayrı suç şebekesi hedef alındı. (Fotoğraf: DHA)

YAPILANMA AÇIĞA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2'sinin örgüt lideri, 13'ünün örgüt yöneticisi, 17'sinin ise örgüt üyesi konumunda bulunduğu tespit edildi.

Geriye kalan 52 şüphelinin ise banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı ortaya çıkarıldı.

6'SI FİRARDA

Operasyon kapsamında diğer illerde yakalanan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla Kütahya'ya getirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı bulunan 84 kişiden 2'sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.