Bayrampaşa’da yol çökmesi! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Bayrampaşa’da İSKİ’nin altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
İstanbul Bayrampaşa'da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük oluştu.
Göçükte bir işçi toprak altında kaldı.Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı.
İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.