Her yıl üniversiteler arasındaki yarışın daha da hızlandığını ifade eden Kurtulmuş, üniversitelerin yalnızca sayısal olarak değil, nitelik bakımından da daha üst seviyelere çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin 208 üniversitesi ve yaklaşık 6,7 milyon öğrencisiyle devasa bir yükseköğretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, bunu artık övünçle her yerde dile getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin bu coğrafyada ayaklarını sağlam basması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ülkenin hem kendi geleceği hem bölge halklarının geleceği hem de dünya sisteminin esenliği bakımından çatışmaları müzakere yoluyla çözme ve diplomasi masasını açık tutma yeteneğini ortaya koyduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu yıl akademik yıl açılışları dolayısıyla ziyaret ettiği üniversitelerde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı ve bu süreçte yaşanan tecrübeleri anlatmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in işlediği insanlık suçuna değindi (Foto: AA)

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIKLARI ARTIK DUR DURAK BİLMİYOR"

Türkiye'nin Filistin'de devam eden sorunlar karşısındaki duruşunu da ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İsrail'in saldırganlıkları artık dur durak bilmiyor. Hele hele seçimi de bahane olarak kabul eden Netanyahu ve çetesi, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'daki Müslümanlara ve Filistinlilere karşı her türlü zulmü yapıyor. Bundan 20 sene, 10 sene evvel bir Yahudi'nin yaşamadığı, Arapların neredeyse yüzde 100 nüfusa sahip olduğu yerlerde, mesela El Halil gibi bir şehirde bile o şehrin yapısını değiştirerek orayı Müslümansızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Adına yerleşimci dedikleri gasıplar, teröristler vasıtasıyla Filistinlileri sadece evlerinden barklarından etmiyor, aynı zamanda dedelerinden kalmış zeytinlerini bile sökerek Filistin'den göç etmeye zorluyorlar."

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Kurtulmuş, böyle bir ortamda dünyadaki her platformda sözünü sonuna kadar söyleyen ve İsrail'in durdurulması için çaba sarf eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, bu mücadeleyi her alanda sürdürdüklerini söyledi.

Katıldıkları her toplantıda Filistin meselesini gündeme getirdiklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef birçok ülkenin temsilcisi ağzını açıp konuşamazdı ama dışarıya çıktığımızda, 'Sağ olun, fikirlerinize katılıyoruz.' derlerdi. Geçtiğimiz hafta Roma'da Avrupa Meclis Başkanları toplantısına iştirak ettik. Oradaki konuşmamızda yine bu konuları gündeme aldık ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki birçok ülkenin meclis başkanı, şimdi isimlerini vermeyeyim, bazıları da ismen referans vererek bizim konuşmada söylediğimiz sözlere destek verdi. Dışarıya çıkmadan, daha toplantıda insanlar açıkça Filistin konusunda Batı ülkelerinin çifte standart uyguladıklarını, örneğin Ukrayna'ya verdikleri desteği Filistin'e vermediklerini konferans salonunda dile getirdiler."

Kurtulmuş, Filistin meselesinin haklı bir dava olduğunu vurgulayarak, "Hak tek başına en güçlüdür, hak tek başına en üstündür. Haklı olana, hak olana asla kimse galip gelemez, onu yenemez. Filistinlilerin meselesi haktır, haklıdır ve şartlar ne olursa olsun eninde sonunda mutlaka başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulacak ve inşallah dünyanın tamamı tarafından da tanınacaktır." ifadelerini kullandı.