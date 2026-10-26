TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: "Devlet aklıyla millet vicdanı örtüştü"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Devlet aklıyla millet vicdanı örtüştü” diyerek terörün sona erdirilmesi konusunda güçlü bir kararlılık ortaya çıktığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesinin Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak "Türkiye Modeli, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" başlıklı açılış dersini verdi.
Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Batman'ın ve Batman Üniversitesinin ciddi bir gelişme kaydettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin 208 üniversitesi ve yaklaşık 6,7 milyon öğrencisiyle devasa bir yükseköğretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, bunu artık övünçle her yerde dile getirdiklerini söyledi.
Her yıl üniversiteler arasındaki yarışın daha da hızlandığını ifade eden Kurtulmuş, üniversitelerin yalnızca sayısal olarak değil, nitelik bakımından da daha üst seviyelere çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ANLATTI
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu yıl akademik yıl açılışları dolayısıyla ziyaret ettiği üniversitelerde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı ve bu süreçte yaşanan tecrübeleri anlatmaya çalıştığını söyledi.
Dünyanın en çalkantılı dönemlerinden birinden geçtiğine dikkati çeken Kurtulmuş, küresel ölçekteki büyük mücadele alanlarının kesiştiği coğrafyanın Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge olduğunu belirtti.
Türkiye'nin bu coğrafyada ayaklarını sağlam basması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ülkenin hem kendi geleceği hem bölge halklarının geleceği hem de dünya sisteminin esenliği bakımından çatışmaları müzakere yoluyla çözme ve diplomasi masasını açık tutma yeteneğini ortaya koyduğunu vurguladı.
"İSRAİL'İN SALDIRGANLIKLARI ARTIK DUR DURAK BİLMİYOR"
Türkiye'nin Filistin'de devam eden sorunlar karşısındaki duruşunu da ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"İsrail'in saldırganlıkları artık dur durak bilmiyor. Hele hele seçimi de bahane olarak kabul eden Netanyahu ve çetesi, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'daki Müslümanlara ve Filistinlilere karşı her türlü zulmü yapıyor. Bundan 20 sene, 10 sene evvel bir Yahudi'nin yaşamadığı, Arapların neredeyse yüzde 100 nüfusa sahip olduğu yerlerde, mesela El Halil gibi bir şehirde bile o şehrin yapısını değiştirerek orayı Müslümansızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Adına yerleşimci dedikleri gasıplar, teröristler vasıtasıyla Filistinlileri sadece evlerinden barklarından etmiyor, aynı zamanda dedelerinden kalmış zeytinlerini bile sökerek Filistin'den göç etmeye zorluyorlar."
TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ
Kurtulmuş, böyle bir ortamda dünyadaki her platformda sözünü sonuna kadar söyleyen ve İsrail'in durdurulması için çaba sarf eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, bu mücadeleyi her alanda sürdürdüklerini söyledi.
Katıldıkları her toplantıda Filistin meselesini gündeme getirdiklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef birçok ülkenin temsilcisi ağzını açıp konuşamazdı ama dışarıya çıktığımızda, 'Sağ olun, fikirlerinize katılıyoruz.' derlerdi. Geçtiğimiz hafta Roma'da Avrupa Meclis Başkanları toplantısına iştirak ettik. Oradaki konuşmamızda yine bu konuları gündeme aldık ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki birçok ülkenin meclis başkanı, şimdi isimlerini vermeyeyim, bazıları da ismen referans vererek bizim konuşmada söylediğimiz sözlere destek verdi. Dışarıya çıkmadan, daha toplantıda insanlar açıkça Filistin konusunda Batı ülkelerinin çifte standart uyguladıklarını, örneğin Ukrayna'ya verdikleri desteği Filistin'e vermediklerini konferans salonunda dile getirdiler."
Kurtulmuş, Filistin meselesinin haklı bir dava olduğunu vurgulayarak, "Hak tek başına en güçlüdür, hak tek başına en üstündür. Haklı olana, hak olana asla kimse galip gelemez, onu yenemez. Filistinlilerin meselesi haktır, haklıdır ve şartlar ne olursa olsun eninde sonunda mutlaka başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulacak ve inşallah dünyanın tamamı tarafından da tanınacaktır." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE AKDENİZ'DE EGEMENLİĞİNİ AÇIKÇA İLAN EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"
Bölgedeki birçok meselede Türkiye'nin müzakereyi esas aldığını ifade eden Kurtulmuş, bunlardan birinin de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olduğunu söyledi.
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bu, Türkiye için diplomatik olarak büyük bir başarıdır. Böylece Sevilla haritası çerçevesinde Türkiye'yi Akdeniz Körfezi'ne hapsetmek isteyen emperyalist proje çökmüş ve Türkiye bugün Akdeniz'de egemenliğini açıkça ifade ve ilan eden bir ülke konumuna gelmiştir. Bu anlaşmanın gerçekleşmesiyle birlikte hem Türkiye kazanacak hem Libya kazanacak hem de bölgemizdeki dost ve kardeş ülkelerin tamamı bu gelişmeden faydalanacaktır."
"ATEŞE BENZİNLE GİTMEK DEĞİL, ATEŞİ SÖNDÜRMEK İSTİYORUZ"
Bu coğrafyada esas amaçlarının ateşe benzinle gitmek olmadığını belirten Kurtulmuş, devlet aklını kullanan mekanizmalar, demokrasi ve diplomasi kanalları aracılığıyla sonuç almak istediklerini söyledi.
Kurtulmuş, "Sevilla Anlaşması'nı yerle bir eden Libya ile deniz yetki alanları anlaşması bu çerçevede önemli ve başarılı bir adımdır. Bu coğrafyada Türkiye'nin hem güçlü olması hem çatışmalardan uzak, barış ve esenlik içerisinde olması hem de kendi içerisinde kendisini tahkim etmiş güçlü bir iç yapıya sahip olması kaçınılmazdır." dedi.
"DEVLET AKLIYLA MİLLET VİCDANI ÖRTÜŞTÜ"
Türkiye'de iç kalenin tahkim edilmesi amacıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "İç kaleyi tahkim etme fikri, siyasi bir vizyon gereği ortaya çıkmamış, Türkiye'nin istikbalinin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede terörün sona erdirilmesi için öncelikle siyaset olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettik." diye konuştu.
Türkiye'de terörün sona erdirilmesi için geçmişte de çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi ilk defa bunu iddiayla söylüyorum; Türkiye'de devlet aklıyla millet vicdanı örtüştü ve terörün sona erdirilmesi için çok büyük bir kararlılık ortaya çıktı. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere sürece destek veren bütün siyasi partilere, bütün siyasi liderlere canıgönülden teşekkür ediyorum."
"DÜNYA DEMOKRASİSİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU"
TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, bu süreçte Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin rekor oyuyla kabul edildiğini anlattı.
Kurtulmuş, "Bu, Türkiye demokrasisinde bir ilktir. Bu kadar büyük bir kabul hiçbir yasanın etrafında gerçekleşmemiştir. Hem devletin aklı hem milletin vicdanı bu konuda ortak bir noktaya gelmiş ve Allah'a çok şükür şimdiye kadar gelinen noktada sonuç almış olduk." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE MODELİ'NDE ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kapsamda yürütülen çalışmalara "Türkiye Modeli" adını verdiklerini belirterek şöyle devam etti:
"Çatışma çözümleri modellerinde hep bir üçüncü göz ya da başka bir ülke veya uluslararası bir kuruluş vardır ancak 'Türkiye Modeli' dediğimiz bu modelde bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz de birinci göz de milletin bizatihi kendisidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, millet adına milletin temsilcileridir. Yasanın gereği olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir üst kurul çalışmalarına başladı ve başarıyla sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde, kısa süre içerisinde parlamentodaki siyasi partilerden oluşacak temsilcilerle bu sürecin Meclis tarafından gözetilmesi ve takip edilmesi için bir izleme komisyonu kurulacaktır. İnşallah sonucu da en kısa zamanda alacağımızı biliyorum. Bundan sonra da inşallah bu süreç devam edecektir."