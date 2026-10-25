Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturmada yeni bir tutuklama kararı çıktı. Ankara'da gözaltına alınan işletme müdürünün de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İŞLETME MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan işletme müdürü tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.