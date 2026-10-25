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Zonguldak’taki maden faciasında soruşturma genişledi: İşletme müdürü de tutuklandı, sayı 4’e çıktı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin soruşturmada işletme müdürü de tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

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Zonguldak’taki maden faciasında soruşturma genişledi: İşletme müdürü de tutuklandı, sayı 4’e çıktı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturmada yeni bir tutuklama kararı çıktı. Ankara'da gözaltına alınan işletme müdürünün de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İŞLETME MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan işletme müdürü tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.

İşletme müdürü tutuklandı (Foto: İHA)İşletme müdürü tutuklandı (Foto: İHA)

NE OLMUŞTU?

PATLAMADA 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Soruşturmayı yürütmek üzere bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Patlamanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla da bilirkişi heyeti oluşturuldu.

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