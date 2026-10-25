Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!
Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere görsel şölen sundu.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
TÜRK YILDIZLARI FETHİYE SEMALARINDA
Fethiye'de düzenlenen 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Türk Yıldızları, Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Formasyon uçuşları ve gökyüzüne çizdikleri kırmızı-beyaz izlerle izleyenleri mest eden Türk Yıldızları'nın uyumlu geçişleri, yakın formasyon uçuşları ve akrobatik manevraları objektiflere yansıdı.
GÖKYÜZÜNDE KIRMIZI-BEYAZ İZLER
Farklı formasyonlarda ilerleyen uçaklar, arkalarında bıraktıkları kırmızı ve beyaz duman izleriyle dikkati çekti. Bazı karelerde uçakların aynı hizada gerçekleştirdiği geçişler öne çıkarken bazı karelerde ise kesişen duman izleri ve ay yıldızlı uçakların yakın plan görüntüleri yer aldı.
SAHİLDE YOĞUN İLGİ
Çalış Plajı'nda toplanan yerli ve yabancı turistler de gösteriye yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar gökyüzündeki uçuşları ilgiyle takip ederken deniz üzerindeki tekneler de gösteriye eşlik etti.
Deniz, sahil ve gökyüzünü aynı manzarada buluşturan gösteri, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda unutulmaz anlara sahne oldu.
FETHİYE SEMALARINA AY-YILDIZLI İMZA
Türk Yıldızları'nın formasyon uçuşları ve gökyüzüne bıraktıkları ay-yıldızlı izler, Fethiye semalarında görsel şölen oluşturdu.