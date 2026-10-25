UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!

Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere görsel şölen sundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

TÜRK YILDIZLARI FETHİYE SEMALARINDA

Fethiye'de düzenlenen 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Türk Yıldızları, Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Formasyon uçuşları ve gökyüzüne çizdikleri kırmızı-beyaz izlerle izleyenleri mest eden Türk Yıldızları'nın uyumlu geçişleri, yakın formasyon uçuşları ve akrobatik manevraları objektiflere yansıdı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi gösteri uçuşu gerçekleştirdi (Foto: İHA)Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi gösteri uçuşu gerçekleştirdi (Foto: İHA)

GÖKYÜZÜNDE KIRMIZI-BEYAZ İZLER

Farklı formasyonlarda ilerleyen uçaklar, arkalarında bıraktıkları kırmızı ve beyaz duman izleriyle dikkati çekti. Bazı karelerde uçakların aynı hizada gerçekleştirdiği geçişler öne çıkarken bazı karelerde ise kesişen duman izleri ve ay yıldızlı uçakların yakın plan görüntüleri yer aldı.

Gösteri renkli anlara sahne oldu (Foto: İHA)Gösteri renkli anlara sahne oldu (Foto: İHA)

SAHİLDE YOĞUN İLGİ

Çalış Plajı'nda toplanan yerli ve yabancı turistler de gösteriye yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar gökyüzündeki uçuşları ilgiyle takip ederken deniz üzerindeki tekneler de gösteriye eşlik etti.

Deniz, sahil ve gökyüzünü aynı manzarada buluşturan gösteri, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda unutulmaz anlara sahne oldu.

Gösteri timi gökyüzüne ay-yıldız motif çizdi (Foto: İHA)Gösteri timi gökyüzüne ay-yıldız motif çizdi (Foto: İHA)

FETHİYE SEMALARINA AY-YILDIZLI İMZA

Türk Yıldızları'nın formasyon uçuşları ve gökyüzüne bıraktıkları ay-yıldızlı izler, Fethiye semalarında görsel şölen oluşturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!-5 Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!-6 Türk Yıldızları Fethiye semalarında nefes kesti: Kırmızı-beyaz izlerle gökyüzünde görsel şölen!-7
Fon soruşturmasında gönüllü iade detayı! Bakan Gürlek: Hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz
SONRAKİ HABER

"Gönüllü iade sorumluluğu kaldırmıyor"
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler