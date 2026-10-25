Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu büyük beğeni topladı. TÜRK YILDIZLARI FETHİYE SEMALARINDA Fethiye'de düzenlenen 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Türk Yıldızları, Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Formasyon uçuşları ve gökyüzüne çizdikleri kırmızı-beyaz izlerle izleyenleri mest eden Türk Yıldızları'nın uyumlu geçişleri, yakın formasyon uçuşları ve akrobatik manevraları objektiflere yansıdı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi gösteri uçuşu gerçekleştirdi (Foto: İHA) GÖKYÜZÜNDE KIRMIZI-BEYAZ İZLER Farklı formasyonlarda ilerleyen uçaklar, arkalarında bıraktıkları kırmızı ve beyaz duman izleriyle dikkati çekti. Bazı karelerde uçakların aynı hizada gerçekleştirdiği geçişler öne çıkarken bazı karelerde ise kesişen duman izleri ve ay yıldızlı uçakların yakın plan görüntüleri yer aldı.