Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

AFAD EKİPLERİ ŞANSLI'NIN YARDIMINA YETİŞTİ

Çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekiplerin özenli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan köpek, daha sonra yıkanarak temizlendi.

Kurtarılan sevimli dosta "Şanslı" adı verilirken, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Şanslı'nın bakım ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurtarma çalışmasına katılan AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÇAMURDAN KURTULDU, ADI ŞANSLI OLDU!

"İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan can dostumuzun yardımına AFAD ekiplerimiz yetişti. Ekiplerimizin özenli çalışmasıyla kurtarılan sevimli dostumuz, yıkanarak temizlendi ve kendisine 'Şanslı' adı verildi. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi altına alınan Şanslı'nın bakım ve tedavisi devam ediyor. Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum."

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