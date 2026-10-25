Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz hattı için yeni adım: Akdeniz'de 12 noktada çalışmalar başlıyor
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında kurulması planlanan doğal gaz boru hattı projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yayımlanan duyuruya göre, Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta 26 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasında bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirilecek. Projeyle Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılması ve adanın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında hayata geçirilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için NAVTEX yayımlandı. Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta gerçekleştirilecek çalışmalarla iki ülke arasındaki enerji altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.
Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından 23 Ekim'de yayımlanan duyuruda, çalışmaların 26 Ekim'de başlayacağı ve 31 Aralık 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.
AKDENİZ'DE 12 KOORDİNATTA ÇALIŞMA YAPILACAK
NAVTEX duyurusuna göre, Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar, R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler tarafından yürütülecek.
Bölgeden geçiş yapacak denizcilerden, çalışma gemileriyle aralarında güvenli mesafe bırakmaları istendi.
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILACAK
Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattı projesiyle, ilerleyen dönemde Türkiye'den adaya doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle KKTC'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki enerji altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.
SU TEMİN HATTININ ARDINDAN ENERJİDE YENİ ADIM
Türkiye'den KKTC'ye daha önce deniz altından inşa edilen su temin hattının ardından, doğal gaz boru hattı projesi de iki ülke arasındaki altyapı iş birliğini geliştirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Planlanan hat sayesinde KKTC'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.
NAVTEX 31 ARALIK'TA SONA ERECEK
Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yayımlanan duyuruda, bilimsel araştırma ve su altı çalışmalarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.
Söz konusu NAVTEX bildiriminin aynı tarihte yürürlükten kaldırılacağı kaydedildi.