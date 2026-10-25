Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında hayata geçirilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için NAVTEX yayımlandı. Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta gerçekleştirilecek çalışmalarla iki ülke arasındaki enerji altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından 23 Ekim'de yayımlanan duyuruda, çalışmaların 26 Ekim'de başlayacağı ve 31 Aralık 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.

AKDENİZ'DE 12 KOORDİNATTA ÇALIŞMA YAPILACAK

NAVTEX duyurusuna göre, Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler tarafından yürütülecek.

Bölgeden geçiş yapacak denizcilerden, çalışma gemileriyle aralarında güvenli mesafe bırakmaları istendi.