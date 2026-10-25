Hal Yasası taslağıyla üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün temin etmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor. Yüksel Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

HAL KURANA ARAZİ TAHSİSİ

Üreticilere yönelik desteklerin ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan; kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı.

Tavşan, "Üretici birliği, hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor" diye konuştu.

Tavşan, düzenlemenin tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Tavşan, düzenlemeyle denetimlerin sıkılaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tavşan, "Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması ve şeffaf bir piyasa için yeni maddeler getiriliyor" şeklinde konuştu.

Düzenlemeyle üretici birliklerine kira, nakliye ve depolama desteği sağlanması hedefleniyor.

HAL YASASI NELERİ AMAÇLIYOR?

Üreticinin ürününü doğrudan pazarlaması, aracı zincirinin kısaltılması, üreticinin pazarlık gücünün artırılması ve haksız fiyat oluşumunun önlenmesi hedefleniyor.

Kooperatif sayısının kısa vadede iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Yerli ürün satışını destekleyen teşviklerin artırılması, kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının azaltılması öngörülüyor.

HABER: RANA BÜYÜKTAŞ