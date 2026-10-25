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Marketlerde yeni dönem! Raflara yüzde 20 yerli ürün şartı getiriliyor

Yeni Hal Yasası’yla birlikte zincir marketlere, ürünlerinin yüzde 20’sini yerli üreticiden alma şartı getiriliyor. Ayrıca üretici birliklerinin hal gibi bir yer kurması halinde, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi kolaylıklar sağlanacak.

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Marketlerde yeni dönem! Raflara yüzde 20 yerli ürün şartı getiriliyor

Hal Yasası taslağıyla zincir marketlere doğrudan üreticiden alım şartı, üretici birliklerine ise kira, nakliye ve depolama desteği geliyor.

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, söz konusu yasa taslağıyla kayıt dışılığın azaltılmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Büyük marketlere sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ KORUNACAK

Hal Yasası taslağıyla üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün temin etmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor. Yüksel Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Yeni Hal Yasası ile zincir marketlere doğrudan üreticiden alım zorunluluğu getiriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yeni Hal Yasası ile zincir marketlere doğrudan üreticiden alım zorunluluğu getiriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

HAL KURANA ARAZİ TAHSİSİ

Üreticilere yönelik desteklerin ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan; kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı.

Tavşan, "Üretici birliği, hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor" diye konuştu.

Tavşan, düzenlemenin tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Tavşan, düzenlemeyle denetimlerin sıkılaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tavşan, "Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması ve şeffaf bir piyasa için yeni maddeler getiriliyor" şeklinde konuştu.

Düzenlemeyle üretici birliklerine kira, nakliye ve depolama desteği sağlanması hedefleniyor.Düzenlemeyle üretici birliklerine kira, nakliye ve depolama desteği sağlanması hedefleniyor.

HAL YASASI NELERİ AMAÇLIYOR?

Üreticinin ürününü doğrudan pazarlaması, aracı zincirinin kısaltılması, üreticinin pazarlık gücünün artırılması ve haksız fiyat oluşumunun önlenmesi hedefleniyor.

Kooperatif sayısının kısa vadede iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Yerli ürün satışını destekleyen teşviklerin artırılması, kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının azaltılması öngörülüyor.

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