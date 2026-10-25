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İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını: 33 tabanca ele geçirildi

Silah kaçakçılığı ve yasa dışı üretime yönelik İzmir’de gerçekleştirilen kritik operasyonda, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yeri mercek altına alındı. İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, adeta cephaneliğe dönüştürülen imalathanede 33 tabanca ile 1790 fişek bulundu. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen üretim malzemeleri polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

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İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını: 33 tabanca ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla silah üretimi yaparak piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, adeta küçük çaplı silah fabrikasına dönüştürülen iş yerinde 3 kişi gözaltına alındı.

İMALATHANEYE BASKIN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından, 23 Ekim'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerine operasyon kararı alındı.

Yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yasa dışı silah üretimi yapıldığı tespit edilen atölyeye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır)İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yasa dışı silah üretimi yapıldığı tespit edilen atölyeye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır)

ÇOK SAYIDA SİLAH MÜHİMMAT ÇIKTI

Polis ekiplerince imalathanede yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla üretilmiş 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 1790 tabanca fişeği ele geçirildi.

Üretim aşamasında kullanılan malzemeleri de inceleyen ekipler, 7 kırmızı nokta optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıplara el koydu.

Baskın sırasında iş yerinde bulunan 3 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlıların, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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