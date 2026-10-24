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İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı

İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde, 3 katlı iş yerinin balkonunda çalışma sırasında kısmi çökme meydana geldi. Yere düşen 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Güven Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir iş yerinin balkonunun bir kısmı çalışma yapıldığı sırada çöktü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: DHA)Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir iş yerinin balkonunun bir kısmı çalışma yapıldığı sırada çöktü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: DHA)

ÇALIŞMA SIRASINDA BALKON ÇÖKTÜ

Olay, Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçilerin çalışma yaptığı sırada kısmen çöktü. Çökme nedeniyle 3 işçi yere düşerek yaralandı.

İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı-3

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı-4

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı-6 İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı-7 İstanbul Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde iş yerinin balkonu çalışma sırasında çöktü: 3 işçi yaralandı-8
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